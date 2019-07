Oroscopo Paolo Fox domani 31 luglio 2019: le previsioni per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 31 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri. Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Ecco le previsioni di domani, mercoledì 31 luglio 2019, segno per segno:

Oroscopo Paolo Fox domani 31 luglio 2019 | Previsioni

Ariete

Amici dell’Ariete, una giornata davvero positiva per il vostro segno. Inizia una fase di recupero dopo un periodo pieno di contrasti che ha caratterizzato gli ultimi giorni: favoriti in questo 31 luglio 2019 nuovi incontri e conoscenze.

Toro

Cari Toro, cercate di evitare inutili conflitti. Mantenete la calma e limitate i litigi con le persone a cui siete più legati, soprattutto il partner. Questo vi permetterà di non rovinare rapporti preziosi a causa di spiacevoli incomprensioni.

Gemelli

Amici dei Gemelli, l’oroscopo di Paolo Fox di domani vi vede favoriti per quanto riguarda nuovi incontri, soprattutto nell’ambito delle amicizie. I problemi sul lavoro, invece, non mancano, ma per fortuna l’amore va a gonfie vele e questo vi aiuterà a sopportare tutto il resto.

Cancro

Venite da un periodo complesso in amore. Adesso è il momento in cui finalmente potete vivere a pieno i vostri sentimenti. Evitate di portare avanti due storie contemporaneamente: valutate qual è la più importante e concentratevi solo su una. Favoriti nuovi progetti.

Leone

Cari Leone, nonostante l’estate e le ferie, l’oroscopo di Fox vi invita a portare avanti i vostri progetti: le stelle sono dalla vostra parte, e questo vi favorisce nelle loro riuscita. Possibili discussioni con chi vi circonda, ma le risolverete facilmente.

Oroscopo Paolo Fox domani 31 luglio 2019 | Vergine

Giornata molto positiva per voi questo mercoledì 31 luglio 2019: in generale si apre una seconda parte di settimana che vi vede assoluti protagonisti. Bene l’amore, sia per chi è in coppia sia per chi è single ed è in cerca di nuove passioni.

Bilancia

Tensioni e problemi in amore che sarebbe finalmente il caso di risolvere. Le discussioni vanno avanti da molto tempo, ma si possono risolvere. Di certo la soluzione non può essere quella di tradire il partner. Qualche leggero fastidio di salute.

Scorpione

Cari Scorpione, giornata decisamente sottotono per il vostro segno. Siete tesi e nervosi e questo si ripercuote in tutto ciò che fate. Cercate di mantenere la calma, lasciandovi un po’ scivolare addosso le cose. Evitate le tensioni in particolare con il partner.

Oroscopo Paolo Fox domani 31 luglio 2019 | Sagittario

Una giornata assolutamente positiva, in cui vi sentite pieni di forza ed energia. State ritrovando infatti quella serenità e quell’equilibrio che vi mancava da tempo. Nuove opportunità in arrivo in questi giorni specie in ambito lavorativo.

Capricorno

Prosegue per voi un periodo positivo secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani 31 luglio. Al meglio il weekend, durante il quale sarete uno dei segni più fortunati. Dimostratevi più disponibili ad accettare i giudizi e le opinioni degli altri, anche se non vi convincono.

Acquario

Cari Acquario, le stelle vi invitano per la giornata di domani ad essere più cauti nelle scelte lavorative. Se un compito che vi viene dato non vi soddisfa, valutate se portarlo avanti o meno. Periodo di tensioni sia a livello familiare che sentimentale: se avete delle decisioni importanti da prendere, è meglio rinviare di qualche giorno.

Pesci

Cari Pesci, le tensioni in amore non mancano, e adesso dopo un periodo difficile vorreste ritrovare la serenità perduta. Ammettete innanzitutto i vostri errori, evitando discussioni con chi vi circonda. Un sano mea culpa non vi farà male.

