Oroscopo Paolo Fox 30 luglio 2019: le previsioni di oggi per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 30 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 30 luglio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 luglio 2019 | Previsioni

Ariete

La quiete dopo la tempesta. Se ieri sentivate ancora gli influssi negativi delle stelle che vi hanno perseguitato per tutta la scorsa settimana, in questo martedì 30 luglio 2019 la situazione sarà decisamente migliore. Il merito è dell’amore, che come sempre ultimamente è la sola vostra grande certezza. A cui, per fortuna, sembra aggiungersi anche il lavoro, dopo l’ottima notizia che riceverete in mattinata.

Toro

Meglio il lavoro dell’amore, in questo periodo. Voi Toro, in fondo, siete un segno molto dedito alle attività lavorative e professionali. Non mancheranno i successi in questo martedì 30 luglio, come anche le soddisfazioni per i complimenti dei colleghi. Le stelle però vi invitano a non trascurare troppo l’amore, per non avere in futuro spiacevoli sorprese.

Gemelli

Amici dei Gemelli, sarà un martedì un po’ pesante, durante il quale sarete aggrediti da una botta di cattivo umore. Il motivo sta un po’ nel vostro carattere, senza dubbio irascibile, un po’ nel clima che si respira a lavoro. I vostri superiori non sono proprio i migliori della storia, ma voi non fate altro che ostentare la vostra insofferenza nei loro confronti. Le stelle vi consigliano di sfogarvi altrove. Magari con un po’ di sport.

Cancro

Il Cancro vivrà un martedì 30 luglio 2019 di grossa insoddisfazione. Vi sentite incompleti, anche se non riuscite a capire se questo malessere dipende dalla vostra situazione sentimentale o da altro. Cercate di rifletterci su, intanto per capire. Solo dopo prenderete le decisioni, in base a ciò che credete sarà meglio per voi. Fatevi anche consigliare da un familiare.

Leone

Per il Leone si prospetta invece una giornata molto divertente, all’insegna del relax, soprattutto tra i single. Non sentite la pressione di una relazione stabile e al momento non ne avete neanche nostalgia. Quindi potete dedicarvi senza remore al divertimento più sfrenato. Occhio però ad alcune persone a cui confessate i vostri segreti. Non ci si può fidare di tutti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 luglio 2019 | Vergine

Sarà un martedì all’insegna delle grandi occasioni per la Vergine, che sul lavoro riceverà una proposta molto allettante ma che comporterà anche grosse rinunce. Che fare? La notizia vi rende entusiasti, ma allo stesso tempo vi trascina nella paura di fare la scelta sbagliata. In amore invece va tutto a gonfie vele, grazie anche alla grande complicità che avete raggiunto con la persona che vi fa battere il cuore.

Bilancia

Per la Bilancia è in arrivo una giornata tormentata, soprattutto in alcuni rapporti interpersonali. Ammettete tranquillamente di non avere un carattere facile, ma è anche vero che negli ultimi litigi che avete avuto con delle persone speciali le colpe non ricadono solo sulla vostra testa. Anzi, avete anche cercato il dialogo, prima che la situazione precipitasse. Che fare? Aspettate il tempo necessario per far sbollire la rabbia di tutti.

Scorpione

Siete molto nervosi in questo martedì 30 luglio 2019 e non potrebbe essere altrimenti, visto che a volte sembra che chi vi sta accanto provi piacere a farvi innervosire. Sentite che alcune persone che ritenete importanti per voi vi manchino continuamente di rispetto, magari non raccontandovi alcune cose importanti che vi riguardano. Con il vostro carattere, non farete che allontanarvi da loro. Senza alcun pentimento.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 luglio 2019 | Sagittario

Il vostro martedì, amici del Sagittario, avrà due volti. Sorridente e rilassato in casa, dove vivete dei momenti particolarmente felici con la vostra famiglia o con il partner; irato e triste a lavoro, a causa di alcuni battibecchi e dello stress che avete accumulato nell’ultimo periodo. Le stelle vi consigliano di rifugiarvi nell’amore e cercare di non pensare all’insoddisfazione perenne in cui vi trovate. Arriveranno momenti decisamente migliori.

Capricorno

Finalmente vedete la luce in fondo al tunnel. Con la giusta pazienza avete aspettato che passare un periodo negativo, fatto di scelte divisive e di decisioni importanti per il vostro futuro, soprattutto lavorativo. Adesso iniziate a raccogliere i frutti della vostra scelta. E ad agosto la situazione è destinata a migliorare, con le stelle che torneranno a sorridervi in ogni ambito della vostra vita.

Acquario

Per l’Acquario è in arrivo un martedì all’insegna delle grosse spese, che però alla fine si riveleranno un tantino eccessive. Il consiglio è quello di risparmiare un po’, anche se in estate tutti pensiamo a divertirci rimandando a settembre ogni discorso serio. Per voi sarà diverso, però: è il momento di tirar fuori il buon vecchio salvadanaio.

Pesci

Amici dei Pesci, finalmente uscite da un periodo nero a livello professionale. In questi giorni vi siete sentiti sfruttati e soprattutto poco considerati, ma da questo martedì 30 luglio finalmente la situazione cambierà. Anche per questo vi tornerà il sorriso e il vostro partner sarà il primo ad accorgersene.

