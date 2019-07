Oroscopo di oggi 30 luglio di TPI, cosa prevede l’astrologia per i segni del giorno: ecco le previsioni

Sono in tanti gli italiani che cercano le previsioni dell’oroscopo di oggi, 30 luglio 2019. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di martedì 30 luglio 2019.

Oroscopo di oggi martedì 30 luglio 2019

Ariete

Amici dell’Ariete, per voi è in arrivo un martedì 30 luglio sicuramente al di sopra delle vostre aspettative. Il merito è soprattutto del vostro partner, sempre pronto a tirarvi su di morale, con il quale avete passato un weekend a dir poco perfetto. Gli effetti si sentiranno ancora oggi, quando vi sentirete felici e euforici. Sul lavoro, solo ordinaria amministrazione. E in fondo vi va benissimo così.

Toro

Per il Toro si prospetta invece un martedì abbastanza complicato. Vi sentirete leggermente fuori forma e con poca voglia di fare. Sarà il caldo? Non proprio, il vostro problema è più che altro nel cuore. A livello sentimentale infatti vi sentite stressati e soprattutto stressanti. Il vostro partner non mancherà di farvelo notare, soprattutto a causa di alcune vostre scenate di gelosia. Il consiglio delle stelle è quello di lasciar correre un po’ più spesso e di avere maggiore fiducia negli altri.

Oroscopo di oggi 30 luglio 2019 | Gemelli

Sarà un martedì tutto sommato positivo quello di oggi per i Gemelli, che da qualche giorno sono alla ricerca di nuove emozioni, senza però sapere cosa desiderino veramente. Sul lavoro però molti traguardi verranno raggiunti al più presto, grazie al vostro impegno e alle vostre capacità, e questo vi tirerà su di morale. Inoltre, il partner passerà più tempo con voi rispetto al passato. Se siete single, invece, non è ancora il momento di tuffarvi in una nuova avventura.

Cancro

Anche per gli amici del Cancro sarà un’ottima giornata. In questo martedì 30 luglio 2019 infatti le stelle saranno dalla vostra parte, soprattutto in amore. Se siete in coppia, sentite che è arrivato il momento di fare un upgrade della vostra storia. Se siete single, invece, mai come ora sentite il bisogno di trovare una persona che vi faccia battere davvero il cuore. Sul lavoro, qualche nota negativa: la vostra eccessiva impulsività vi porterà a commettere alcuni errori. State più attenti.

Leone

Amici del Leone, è in arrivo per voi una giornata sopra la media. Sarà in fondo un martedì ordinario, senza grossi spunti o colpi di coda. Ma vi va bene così, anche perché venite da una settimana – quella appena trascorsa – durante la quale ne avete passate di cotte e di crude. In questo martedì, quindi, pensate all’ordinaria amministrazione: a controllare lo stress a lavoro, a passare del tempo con la vostra famiglia. E a lasciare fuori tutta la negatività che a volte vi assale.

Oroscopo di oggi 30 luglio 2019 | Vergine

Anche per la Vergine sarà un buon martedì. Vi accorgerete di avere le stelle dalla vostra parte quando riceverete una buona notizia, di primo mattino. Vi tornerà il sorriso e la voglia di passare del tempo con il vostro partner, dopo un periodo non proprio facile. Se siete single, piuttosto che alla ricerca di un’anima gemella dedicatevi a passare del tempo con gli amici di sempre, in totale divertimento.

Bilancia

Non è stato un inizio di settimana facile per voi della Bilancia. Eppure, in questo martedì le stelle vi invitano a uno sforzo per non farvi assalire dal malumore. Evitate di chiudervi in voi stessi, anche se continuate a ripensare a quell’avvenimento che vi ha buttato giù. Anzi, cercate di passare del tempo con il partner, evitando musi lunghi e litigi inutili. E fare attenzione al lavoro, dove qualcuno vuole fregarvi.

Scorpione

Sarà un martedì molto impegnativo per lo Scorpione, che però alla fine avrà anche le sue soddisfazioni. Sarete messi alla prova su alcune questioni affettive, soprattutto quelli tra voi che stanno vivendo un periodo di lontananza fisica dal partner. Sul lavoro, invece, riuscirete a superare un problema abbastanza complesso grazie a una vostra intuizione. Con il riconoscimento di colleghi e superiori.

Oroscopo di oggi 30 luglio 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, per voi si prospetta un martedì fantastico. Sarà una settimana decisiva per il vostro futuro, sia lavorativo che sentimentale. Per questo motivo vi farete trovare pronti davanti a ogni sconvolgimento. In amore, la Luna vi porterà fortuna e sorprese, anche tra i single. Sul lavoro, invece, riuscirete a stringere nuovi rapporti molto importanti per il vostro futuro.

Capricorno

Anche per voi del Capricorno sarà un martedì molto positivo. Date la precedenza a ciò che vi sta a cuore veramente. Lasciate fuori dalla vostra vita persone e avvenimenti che invece non vi arricchiscono. È il primo passo per essere veramente felici. Anche il partner si accorgerà del vostro cambiamento e sarà entusiasta. Sfruttate al massimo la giornata positiva.

Acquario

Amici dell’Acquario, che vi succede? Oggi sarete decisamente sotto tono, con poca voglia di uscire e incontrare gente. Alla base del vostro rifiuto c’è una cattiva notizia ricevuta ieri, quando avete scoperto che una persona che ritenevate molto amica in realtà fa il doppio gioco con voi. Che fare? Se è una cosa a cui tenete davvero moltissimo, non c’è motivo di rimandare. Affrontate subito la questione con la persona interessata.

Pesci

Siete il segno del giorno, amici dei Pesci. La Luna entra in Cancro e fa sentire i suoi effetti positivi anche su di voi. Avete imparato, nei giorni scorsi, a non essere sempre critici e rissosi. Avete capito che a volte il dialogo è la miglior via per ottenere ciò che si vuole e adesso siete super soddisfatti. Avete risolto qualche problema di coppia e siete pronti a viverla al massimo.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda luglio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che vive ormai da quasi tre mesi volando sulle ali dell’amore.

Bene anche il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Ma anche la Vergine, che è in crescita sia in amore che sul lavoro.

Mese positivo anche per i Pesci, in netta ripresa dopo un periodo complicato, e per i Gemelli, per i quali sono in arrivo ottime notizie in ambito familiare.