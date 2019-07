Oroscopo Branko 30 luglio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 30 LUGLIO 2019 – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 30 luglio 2019.

Ariete

Amici dell’Ariete, in questi ultimi giorni di luglio dovete affrontare più di qualche tensione in famiglia a causa della Luna in Cancro da tre giorni. Presto buone novità per quando riguarda il lavoro e i propri affari, basta pazientare.

Cari Toro, siete un po’ tesi e questo vi rende vulnerabili: non avete più quella grinta e quella fiducia in voi stessi che vi caratterizza solitamente. Tuttavia non tutti i mali vengono per nuocere: può essere un modo per non fare errori.

Oroscopo Branko 30 luglio 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, l’oroscopo di Branko vi vede particolarmente critici e severi con voi stessi e con gli altri, con un perfezionismo che potrà risultare fastidioso. La Luna in Leone, da qui ai primi di agosto, porterà grandi novità negli affari. L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX Cancro L’oroscopo del giorno prevede per il vostro segno grandi novità per quanto riguarda la vostra vita privata, in particolare se siete alla ricerca di nuove opportunità e se volete cambiare direzione. Le nuove sfide non vi spaventano. Bene l’amore. Leone Cari Leone, l’oroscopo prevede la nascita a breve di un nuovo amore, grazie a Giove che resta in Sagittario e si associa a Marte e Venere. Se volete trovare l’anima gemella, fate capire le vostre intenzioni, lasciatevi andare al corteggiamento. Potete anche pensare a un matrimonio. LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI Oroscopo Branko 30 luglio 2019 | Vergine Cari Vergine, attenzione a chi vi circonda: le persone che tentano di mettervi i bastoni fra le ruote non mancano: cercate di guardarvi intorno. Non mancano inoltre i problemi legali e burocratici. Bene l’amore soprattutto per i single. L’OROSCOPO DEL 2019 Bilancia Amici della Bilancia, se avete intenzione di fare degli investimenti importanti, confrontatevi prima con i vostri cari e con il partner, se in qualche modo possono esserne coinvolti. Qualche fastidio di salute a causa dello stress accumulato. Scorpione Cari Scorpione, il denaro è importante, ma voi non dovete essere troppo avidi. La Luna in Cancro favorisce nuovi rapporti e la ripresa di contatti con persone con cui non eravate in rapporto da tempo. Non siate troppo avventati e frettolosi, specie in amore. Oroscopo Branko 30 luglio 2019 | Sagittario Amici del Sagittario, la Luna in Cancro vi rende oggi 30 luglio 2019 secondo l’oroscopo di Branko particolarmente creativi e ispirati in tutto ciò che fate, in particolare sul lavoro. Al top gli affari e la fortuna: portate aventi investimenti importanti. Capricorno Le cose si mettono bene per il vostro segno dopo un luglio complicato. Al meglio tutte le cose che nascono ora, sia per quanto riguarda la vita professionale che quella sentimentale. Accettate dunque con entusiasmo le novità. Acquario Amici dell’Acquario, si prevedono novità molto positive in arrivo sia per quanto riguarda il lavoro che in generale gli affari. Marte vi invita a essere molto cauti, soprattutto per i giovani. Non trascurate il partner e l’amore. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA Pesci Cari Pesci, questa estate vi vede e vi vedrà assoluti protagonisti, soprattutto per chi ha iniziato da poco una storia d’amore. Sorprendete il vostro partner o la persona che volete conquistare. Bene anche il lavoro e i guadagni.