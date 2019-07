Notizie di oggi Agenda 30 luglio 2019

La redazione di TPI cura per voi un’agenda quotidiana con le notizie di oggi e i fatti più importanti della giornata. Si parte con gli appuntamenti dell’attualità politica italiana: dall’agenda di Palazzo Chigi, a quella europea, dagli impegni dei vari ministri agli incontri politici in programma. L’agenda di oggi è arricchita inoltre da ricorrenze, congressi e conferenze, insieme alle notizie più importanti dagli esteri e agli sviluppi dei più importanti casi di cronaca, vicende giudiziarie, eventi culturali e sport.

L’agenda del 30 luglio 2019

Agenda politica

Senato: esame del decreto sicurezza bis in commissione Affari Costituzionali.

Camera: il presidente Roberto Fico incontra l’ambasciatore della Cina in Italia, Li Junhua.

Infanzia: audizioni sulle problematiche legate all’affidamento eterofamiliare e per indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo dei ministri per la Famiglia Locatelli e della Giustizia Bonafede in Commissione Infanzia.

Regioni: audizione del ministro dell’Istruzione Bussetti per indagine conoscitiva su attuazione del regionalismo differenziato.

Notizie di oggi: agenda esteri

Ue: Ursula von der Leyen incontra il primo ministro croato Andrej Plenkovic a Zagabria.

Cina: a Shanghai dialoghi Usa-China per le relazioni commerciali.

Sudan: riprendono le trattative tra esercito e manifestanti.

Malesia: incoronazione del nuovo re Abdullah Sultan Ahmad Shah.

Cipro: compare in tribunale la 19enne inglese che ha accusato 12 israeliani di stupro di gruppo.

Agenda economica

Tesoro: asta Btp a 5 e 10 anni per massimi 7 miliardi di euro.

Francia: dati sul pil del secondo trimestre.

Economia: incontro Confindustria-sindacati.

Huawei: risultati del primo semestre, in streaming a Milano il presidente di Huawei Technologies Liang Hua e di persona il presidente di Huawei Italia Luigi De Vecchis.

Fed: riunione del Comitato di politica monetaria.

Agenda cronaca

Carabiniere ucciso: conferenza stampa sul caso con il procuratore della Repubblica Michele Giarritta Prestipino.

Fnsi: a Roma l’incontro ‘Accordi sul giusto contratto e sulla nuova selezione pubblica’.

Notizie di oggi: agenda sportiva

Figc: Consiglio Federale.