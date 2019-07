La mia bella famiglia italiana, la trama del film di stasera su Rai 1 | Storia

La mia bella famiglia italiana, il film in onda alle 21.25 di stasera – martedì 30 luglio 2019 – su Rai 1, è una storia dalla trama molto avvincente. La pellicola, girata tra Italia e Germania nel 2013 con la regia di Olaf Kreinsen, racconta infatti la storia di un ingegnere pugliese emigrato all’estero per fuggire da una famiglia che gli ricorda un brutto incidente del passato.

Il protagonista assoluto di La mia bella famiglia italiana è senza dubbio Alessandro Preziosi, che interpreta il protagonista, Paolo. Al suo fianco, altri grandi attori come Tanja Vedhorn, Peppino Mazzotta, Karin Proia, Nunzia Schiano, Nicola Rignanese, Michele De Virgilio, Elmar Gehlen, Franco Paltera, Chiara Paoli, Patrick Moelleken, Umberto Sardella.

Tutto quello che c’è da sapere sul film La mia bella famiglia italiana

Ma di cosa parla La mia bella famiglia italiana? Vediamo insieme la trama completa del film in onda stasera su Rai 1.

La mia bella famiglia italiana trama, di cosa parla il film

Il protagonista del film è un ingegnere pugliese, Paolo, che è emigrato in Germania da oltre 20 anni. Qui lavora per un’azienda di livello internazionale e ha una moglie – Martina – con la quale in realtà il rapporto è incrinato ormai definitivamente, al punto che i due stanno pensando al divorzio.

Un giorno, Paolo riceve una chiamata da Totò, suo fratello minore, direttamente dalla Puglia. “Torna a casa – gli dice – perché la mamma sta molto male”. Paolo, preoccupato per la salute della madre e desideroso di salutarla un’ultima volta, parte subito insieme a Martina.

Una volta arrivato a casa, però, ecco la sorpresa: sua madre sta bene. Quello di Totò, infatti, era stato un piccolo inganno, affinché il fratello tornasse a casa per vedere con i suoi occhi lo stato economico della sua famiglia, a dir poco pietoso. Totò, così, chiede a Paolo di aiutarli.

Il cast completo di La mia bella famiglia italiana

Paolo inizialmente va su tutte le furie. Tornare a casa, d’altronde, gli ricorda la morte del padre, scomparso in un tragico incidente per il quale Paolo nutre dei grossi sensi di colpa. Piano piano, però, l’ingegnere capisce quanta nostalgia provasse per la Puglia e per i suoi familiari, e si decide ad aiutarli.

Il ritorno in Puglia diventerà dunque l’occasione per Paolo per rimettere insieme i cocci della sua vita. Con il tempo, infatti, il rapporto con il fratello migliorerà, come anche – sorprendentemente – quello con la moglie Martina.

Inoltre, il protagonista conoscerà anche Gina, una ragazza che nasconde un segreto legato a lui. Sarà l’occasione per scoprire la verità sull’incidente che si è portato via suo padre.

