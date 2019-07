La mia bella famiglia italiana: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Rai 1

Questa sera, martedì 30 luglio 2019, su Rai 1 va in onda un bel film con Alessandro Preziosi, dal titolo La mia bella famiglia italiana. Si tratta di una pellicola del genere drammatico, prodotta da Rai Fiction in collaborazione con ZDF e girata tra Italia (Polignano a Mare, Crispiano e Gagliano del Capo, in Puglia) e Germania nel 2013. La regia è di Olaf Kreinsen.

In questa fase dell’anno televisivo, caratterizzato da un generico calo degli ascolti tv dovuti al periodo estivo, Rai 1 continua a mandare in onda grandi film del recente passato, nella speranza di accaparrarsi più ascoltatori possibili.

La mia bella famiglia italiana va proprio in questa direzione: una bella produzione italiana, con un cast ricco di volti noti della nostra televisione e con una storia avvincente. L’appuntamento è per le 21.25 di stasera, 30 luglio 2019.

Nell’attesa, vediamo insieme la trama, il cast, il trailer e dove vedere il film anche in streaming.

La mia bella famiglia italiana, la trama

Il film racconta la storia di un ingegnere, Paolo, originario della Puglia ma trasferitosi da oltre 20 anni in Germania. Nella sua nuova città Paolo si è ricostruito una vita: lavora per un’azienda di caratura internazionale, ha sposato una donna tedesca di nome Martina e vive un’esistenza tutto sommato felice, sebbene il rapporto con la moglie si sia col tempo deteriorato irrimediabilmente.

I due, infatti, vivono una crisi familiare che sembra irrimediabile e per questo sono sul punto di divorziare. Ma più che il matrimonio a rischio, a sconvolgere Paolo è l’improvvisa telefonata del fratello minore Totò, dalla Puglia. Il parente, infatti, gli chiede di tornare subito a casa, perché la madre sta molto male ed è in fin di vita.

Paolo, insieme a Martina, si fionda subito in Puglia. Una volta arrivato a casa, però, scopre che la madre è perfettamente in salute. Totò, infatti, lo ha fatto tornare perché vedesse con i propri occhi la difficile situazione economica dei suoi familiari, decidendosi così a dar loro una mano.

Il contatto con la sua terra natale, però, fa tornare nella mente di Paolo bruttissimi ricordi: come quel terribile incidente, nel quale ha perso la vita suo padre, che spesso e volentieri torna nella sua testa sotto forma di incubi notturni. In Puglia, inoltre, il protagonista conosce Gina, una ragazza che nasconde un segreto legato a lui.

Con la scusa del ritorno a casa, però, Paolo inizia a rendersi conto di quanta nostalgia abbia della Puglia e della sua famiglia. Così si decide ad aiutare economicamente i suoi, facendo pace pian piano con tutti (Martina compresa) e soprattutto con i propri rimorsi.

La trama completa del film

La mia bella famiglia italiana, il cast del film

Come già anticipato, il protagonista assoluto del film La mia bella famiglia italiana è Alessandro Preziosi, che interpreta l’ingegnere Paolo e che ha anche dichiarato che si tratta del film che si è divertito di più a girare in tutta la sua carriera. Tanja Wedhorn è la moglie Martina, mentre Peppino Mazzotta è il fratello Totò.

La madre di Paolo, Angelina, è interpretata da Nunzia Schiano, mentre i personaggi di Gina Ranieri e Santo Pitagora hanno rispettivamente il volto di Karin Proia e Michele De Virgilio.

Nel cast figurano anche Chiara Paoli (Maria), Patrick Mölleken (Florian Sanseviero), Elmar Gehlen (Schumy), Nicola Rignanese (Vito Quaglietta), Franco Paltera (zio Fefè) e Umberto Sardella, nei panni del sacerdote.

La mia bella famiglia italiana, il trailer

Di seguito, ecco il trailer in italiano del film La mia bella famiglia italiana:

La mia bella famiglia italiana, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere in tv La mia bella famiglia italiana? Il film va in onda questa sera, martedì 30 luglio 2019, a partire dalle 21.25 su Rai 1.

Per vederlo, dunque, vi basterà sintonizzarvi sul primo canale del digitale terrestre (tasto 1 o 501 in HD), oppure sul canale 101 se siete in possesso di un decoder di Sky.

La mia bella famiglia italiana è anche disponibile in streaming, grazie alla piattaforma Rai Play: per utilizzarla (è completamente gratis), vi basta scaricare l’omonima app (disponibile per iOS e Android) o andare sul sito ufficiale della piattaforma. Accedere con mail o social network e poi selezionare il live streaming di Rai 1, a partire dalle 21.25 di stasera.

Come vedere Rai 1 in streaming