Un cast d’eccezione per un film pensato per la tv italiana che ha riscosso un discreto successo: stiamo parlando di La mia bella famiglia italiana, pellicola drammatica in onda questa sera – martedì 30 luglio 2019 – a partire dalle 21.25 su Rai 1.

Il film, girato tra Italia (Polignano a Mare, Crispiano e Gagliano del Capo, tutte in Puglia) e Germania nel 2013, con la regia di Olaf Kreinsen, racconta la storia di Paolo, un ingegnere pugliese che si è trasferito in Germania.

Tutto quello che c'è da sapere sul film La mia bella famiglia italiana

Ufficialmente lo ha fatto per motivi di lavoro, visto che è impiegato in un’importante azienda internazionale, ma in realtà Paolo si è allontanato dalla casa che gli ricorda la tragica morte del padre, causata da un incidente stradale. La vita di Paolo cambia completamente quando è costretto a tornare in Puglia, insieme alla moglie Martina (con la quale c’è una grande crisi coniugale) per un’apparente malore della madre, in fin di vita.

Una volta giunto a casa, però, l’amara sorpresa: la madre sta bene. Il fratello, Totò, l’ha ingannato affinché tornasse in Puglia ad aiutare economicamente la famiglia. Un affronto che Paolo imparerà a perdonare, fino a ricongiungersi con la sua famiglia e far pace anche con il suo passato.

La trama completa del film

Ma qual è il cast completo di La mia bella famiglia italiana? Quali sono gli attori e i personaggi che interpretano? Di seguito, l'elenco completo.

La mia bella famiglia italiana cast: l'elenco di attori e personaggi

Come già anticipato, il cast del film di stasera su Rai 1 è arricchito dalla presenza di Alessandro Preziosi, che interpreta l’ingegnere Paolo. Accanto a lui, però, ci sono anche altri attori altrettanto bravi.

Ecco il cast completo di La mia bella famiglia italiana:

Alessandro Preziosi – Paolo

– Paolo Tanja Wedhorn – Martina (moglie di Paolo)

Martina (moglie di Paolo) Peppino Mazzotta – Totò (fratello minore di Paolo)

– Totò (fratello minore di Paolo) Nunzia Schiano – Angelina (madre di Paolo)

Angelina (madre di Paolo) Karin Proia – Gina Ranieri

Gina Ranieri Michele De Virgilio – Santo Pitagora

Santo Pitagora Chiara Paoli – Maria

– Maria Patrick Mölleken – Florian Sanseviero

– Florian Sanseviero Elmar Gehlen – Schumy

– Schumy Nicola Rignanese – Vito Quaglietta

– Vito Quaglietta Franco Paltera – zio Fefè

– zio Fefè Umberto Sardella – Sacerdote

