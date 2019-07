Italia’s Got Talent 2020, svelati i nuovi giudici: fuori Bisio, arriva Joe Bastianich. Ecco la giuria

Svelati i giudici della nuova edizione di Italia’s Got Talent, il popolare show di Sky trasmesso in chiaro su Tv8. Adesso è ufficiale: la giuria di Italia’s Got Talent 2020 vede l’arrivo di Joe Bastianich (che lascia Masterchef) al posto di Claudio Bisio. Confermati gli altri tre giurati dello scorso anno: Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Alla conduzione torna Lodovica Comello.

Smentite dunque le voci delle settimane scorse che volevano Bastianich come uno dei giudici del prossimo X-Factor. Il ristoratore italo.americano ha commentato così il suo approdo a Italia’s Got Talent: “Sono molto contento di entrare a far parte della famiglia di Italia’s Got Talent. Sarà una nuova sfida piena di sorprese e… buzzer. Sono certo che ne vedremo delle belle”.

Questa nuova edizione di IGT sta già per partire: primo appuntamento con le audizioni al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino il 6, 7, 8 settembre. Poi ci si sposterà al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 16, 17 e 18 settembre e infine al Teatro Comunale di Vicenza il 30 settembre e l’1 e 2 ottobre.

Tutto il pubblico di Italia’s Got Talent deve quindi salutare uno dei giudici più amati della trasmissione, Claudio Bisio. L’attore è attualmente impegnato nella realizzazione della nuova commedia Sky “Cops – Una banda di poliziotti”.

Confermati gli altri tre giudici di IGT 2020: Mara Maionchi, la vulcanica discografica che manterrà il doppio impegno restando anche giudice di X-Factor, la campionessa Federica Pellegrini, che solo pochi giorni fa ai Mondiali di nuoto ha conquistato l’oro nei 200 stile libero e infine Frank Matano, vero e proprio veterano, al suo quinto anno da giudice.

Italia’s Got Talent è un programma di Valdo Gamberutti, Arrigo Benedetti, Amato Pennasilico, Marco Terenzi, Giovanni Todescan, Gabriela Ventura. Scritto con Alessandro Caroni, Michela Morano, Marya Pacifici, Germana Renzi. La regia è di Sara Ristori e di Luigi Antonini per la Finale.