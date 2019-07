Incidente A14 Bologna: le strade alternative

Nel primo pomeriggio di oggi, 30 luglio 2019, si è verificato un incidente sull’autostrada A14 di Bologna: due tir in fiamme hanno portato alla chiusura della tangenziale. In tutto sono tre i mezzi pesanti (uno è una bisarca) coinvolti nell’incidente. Lo scontro è avvenuto all’altezza del chilometro 4,2 della carreggiata sud verso la A14, non lontano dal luogo dove un anno fa esplose un camion.

Sul Raccordo di Casalecchio è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Casalecchio ed il bivio con la A14 in entrambe le direzioni. Intorno alle 16.40 è stato riaperto solo una carreggiata della tangenziale.

Quali sono le strade alternative per aggirare il traffico sull’A14? Chi proviene da Firenze ed è diretto vero Ancona (A14 sud) e Padova (A13 nord) può percorrere la A1 fino alla stazione di Valsamoggia e quindi alla rotonda rientrare in A1, per poi seguire Bologna poi Ancona o Padova.

