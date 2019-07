Il giorno più bello: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Rai 3

È una serata all’insegna delle grandi risate, ma anche di qualche momento di commozione, quella che si apprestano a vivere tutti i telespettatori di Rai 3: stasera, infatti, a partire dalle 21.20 va in onda il film “Il giorno più bello“.

Si tratta di una divertente commedia tedesca, campione di incassi nel 2017 – anno di uscita del film nelle sale cinematografiche – con protagonisti Florian David Fitz (che è anche il regista) e Matthias Schweighöfer, due vere icone del cinema comico della Germania.

Un road-movie comico, di base, che però affronta anche temi delicati come quello delle malattie terminali. Con tanto di riflessioni sul vero senso della vita.

Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul film “Il giorno più bello”, dalla trama al cast, passando per trailer, curiosità e streaming.

Il giorno più bello, la trama

La storia al centro del film è quella di Andi e Benno, due giovani malati dal carattere decisamente fuori dal comune. Il primo è un ambizioso e alquanto bizzarro pianista, mentre il secondo non ha ancora trovato un ruolo nel mondo e si comporta da vero e proprio scansafatiche.

Benno e Andi sono ricoverati in una clinica, dove vengono curati dalla loro malattia che comunque è in una fase terminale. I due, quindi, decidono di provare l’ultimo brivido della loro vita e scappano dalla struttura.

Dopo aver racimolato il denaro necessario, Benno e Andi si mettono in viaggio su un aereo – prima classe – verso l’Africa. Il loro obiettivo è passare gli ultimi giorni della loro vita in maniera del tutto spensierata.

Il viaggio si trasformerà presto in una vera e propria avventura, condita da situazioni tragicomiche fatte di divertenti gag e momenti molto seri e tristi. Andi, ipocondriaco, inizia a sentirsi male ad ogni occasione. Benno, invece, senza dire nulla all’amico cerca di seguire un piano per confrontarsi con la sua vita passata.

Il giorno più bello, il cast del film di stasera

Come già anticipato, i due protagonisti assoluti del film sono Florian David Fitz e Matthias Schweighöfer, nei panni rispettivamente di Benno e Andi.

Il cast, inoltre, vanta la presenza di altri volti noti del cinema tedesco. Ecco l’elenco completo degli attori del film:

Florian David Fitz – Benno

– Benno Matthias Schweighöfer – Andi

– Andi Alexandra Maria Lara – Mona

– Mona Rainer Bock – Dr. Wüst

– Dr. Wüst Karl Friedrich – Schulze

– Schulze Robert Nickisch – Infermiera Reiner

Il giorno più bello, il trailer

Di seguito, il trailer ufficiale in italiano del film in onda stasera, 30 luglio 2019, su Rai 3:

Il giorno più bello, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere in tv il film “Il giorno più bello”? Come già anticipato, la pellicola va in onda questa sera, 30 luglio 2019, su Rai 3 a partire dalle 21.20.

Per vederla, dunque, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre (o sul 503, in HD). O anche sul canale 103 di Sky, se siete abbonati alla celebre pay-tv.

Il film però è disponibile anche in streaming, su Rai Play: la celebre piattaforma streaming della Rai offre infatti la possibilità, gratuita, di vedere ciò che va in onda in tv anche su pc, smartphone e tablet. Per farlo, basta accedere con mail o account social a Rai Play, disponibile sia sul sito ufficiale che sull’omonima app per iOS e Android.

