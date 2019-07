Gossip news: le ultime notizie di oggi 30 luglio 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, martedì 30 luglio 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social.

Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

Valentina Ferragni, sorella della blogger e star di Instagram, rivela di non curarsi troppo dell’aspetto fisico

La più piccola di casa Ferragni ha chiarito di non essersi mai sentita in competizione con Chiara pur ammettendo che essere la sorella di una delle maggiori star di Instagram non è facile soprattutto perché si è spesso oggetto di dure critiche.

Qui l’articolo completo per leggere la lunga confessione di Valentina Ferragni.

Elisa Isoardi si è lasciata immortalare insieme a un uomo con cui appare felice e spensierata

La conduttrice de La Prova del Cuoco ha un nuovo fidanzato? Una foto insieme ad un uomo, pubblicata su Instagram dalla conduttrice stessa, sta alimentando il gossip in rete. Non solo, la ex compagna di Matteo Salvini ha anche aggiunto una tenera didascalia con tanto di cuoricino che fa ben sperare: “Oggi si sta come nelle favole… io e te”.

Mariano Sabatelli, è la nuova fiamma della 36enne piemontese? Qui l’articolo completo.

Ex corteggiatrice di Uomini e Donne nella bufera per aver chiesto a un ristorante una cena gratis

Valentina Pivati, star del programma di Maria De Filippi, è stata umiliata dal locale in cui pretendeva di mangiare senza pagare. Il Principe Granatelli di Mazara del Vallo (TP) ha pubblicato infatti il messaggio della influencer che aveva proposto una sponsorizzazione al posto di una cena di pesce gratis.

Il post è stato però poi rimosso dalla pagina del ristorante per via delle polemiche suscitate: qui l’articolo completo.

