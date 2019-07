Il figlio di Salvini su una moto d’acqua della Polizia: bloccato il giornalista che stava filmando la scena

Il figlio 13enne di Matteo Salvini è salito su una moto d’acqua della Polizia di Stato per un giro davanti alla spiaggia di Milano Marittima. Il giornalista, Valerio Lo Muzio, che stava filmando la scena è stato subito bloccato da due uomini, come racconta Repubblica in un servizio esclusivo.

“È un mezzo della polizia, non ci mettere i difficoltà”, dicono i due, qualificandosi come poliziotti. La ragione di tale “divieto” sarebbe la privacy, ma la scena si stava svolgendo in un luogo pubblico.

Il giornalista ha chiesto chiarimenti ai due uomini, che per tutta la mattina hanno cercato di oscurare le riprese.

Uno dei due cambia versione: “Non abbiamo mai detto di essere poliziotti, se vieni con me ti faccio spiegare chi sono”

Repubblica ha interpellato la Questura di Ravenna che ha riferito di avere avviato un accertamento per un eventuale utilizzo improprio dei mezzi dell’amministrazione.

Qui il video esclusivo di Repubblica:



