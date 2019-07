Fedez e la foto dolcissima con Leone, ma i follower si concentrano su un dettaglio disgustoso

Fedez ha pubblicato una foto insieme a Leone, ma i fan hanno notato un dettaglio disgustoso: i piedi, anzi le unghie dei piedi. Ancora una volta i Ferragnez vengono bersagliati per i piedi. Sebbene sia sempre stata Chiara Ferragni a ricevere commenti negativi e critiche pesanti per i suoi piedi bruttini (secondo molti), stavolta è il marito a finire nel mirino dei più cattivelli del web.

E così il gesto dolcissimo del papà rapper di postare una foto con il piccolo Leone diventa motivo di critica. Al centro proprio i piedi (bruttini, sì) del musicista milanese.

Fedez ha pubblicato uno scatto in cui si vede seduto su un gradino insieme al figlio di un anno e quattro mesi, che vediamo spesso protagonista di foto e stories su Instagram sia di papà Fedez che di mamma Chiara.

Una foto decisamente estiva, in cui i due protagonisti appaiono in costume, a torso nudo, con un delizioso cappellino da pescatore. Accanto alla foto dolcissima, Fedez scrive il verso di una delle sue canzoni. Si tratta di Amore Eternit, del 2014: “Io sono sporco all’esterno ma giudicare le apparenze è l’atteggiamento tipico di chi è sporco dentro”.

Il riferimento è ai tanti tatuaggi che con fierezza il rapper sfoggia nella foto e nella vita. Sotto alla foto piovono commenti di approvazione: in tanti sono d’accordo con il verso del rapper, come il grande pasticcere Iginio Massari (già protagonista social di alcuni post e stories del rapper). Si moltiplicano poi cuori e complimenti per il piccolo Leone, amatissimo dai milioni di followers dei Ferragnez.

Poi, però, arrivano dure le critiche: “Tagliati le unghie”, scrive qualcuno. “Cavolo ma nemmeno il tempo per tagliarsi le unghie dei piediiiiii ….. Dai la Fedezzzz”, si legge in un altro commento. E ancora: “Tagliati le unghie ogni tanto Fede”, “Ma perché voi uomini non vi tagliate mai le unghie dei piedi?”.

Insomma, in tanti non perdono occasione per criticare Fedez e la moglie Chiara Ferragni, ma se lo scatto ha guadagnato in una manciata di ore quasi 480mila like, un motivo ci sarà: quello che resta è la dolcezza infinita di un padre che ama in modo sconfinato il figlio.