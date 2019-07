L’Etiopia ha piantato più di 350 milioni di alberi in un giorno: è record

L’Etiopia ha piantato più di 350 milioni di alberi in un solo giorno per contrastare il cambiamento climatico e il processo di desertificazione che investe il paese da anni. Il numero di alberi piantate nelle sole 24 ore ha determinato un nuovo record mondiale.

Il precedente record era stato raggiunto dall’India, quando nel 2017 piantò 66 milioni di alberi in un solo giorno.

Getahun Mekuria, ministro per l’Innovazione e la Tecnologia dell’Etiopia, ha dichiarato che 353.633.660 alberi sono stati piantati tra domenica 28 e lunedì 29 luglio superando l’obiettivo iniziale di 200 milioni di alberi piantati in un giorno.

L’iniziativa Green Legacy del primo ministro etiope Abiy Ahmed è stata lanciata lo scorso maggio e si pone come obiettivo quello di piantare quattro miliardi di alberi in Etiopia entro ottobre.

Alcune scuole e uffici governativi sono rimasti chiusi per l’occasione e Abiy Ahmed ha invitato i cittadini etiopi a “uscire e lasciare il segno”, mentre piantava anche lui un albero nella città meridionale di Arba Minch.

Secondo Farm Africa, un’organizzazione coinvolta nella gestione delle foreste in Etiopia, meno del 4 per cento delle terre del Paese è ora coperto da foreste, con un forte calo rispetto al 30 per cento circa della fine del 19esimo secolo.

La popolazione in rapida crescita dell’Etiopia, la necessità di più un maggior numero di terreni agricoli, l’uso insostenibile delle foreste e i cambiamenti climatici sono spesso citati come le cause della rapida deforestazione.

