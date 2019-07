“Sobrio da 29 anni”: Elton John ringrazia gli Alcolisti Anonimi con un commuovente post sui social

Elton John ha ringraziato gli Alcolisti Anonimi con un commuovente post su Instagram. “Ventinove anni fa ero un uomo distrutto, ma ho alla fine trovato il coraggio di dire quelle tre parole che mi hanno cambiato la vita: ‘Mi serve aiuto'”, ha scritto il cantautore inglese.

“Grazie a tutte le persone altruiste che mi hanno aiutato nel mio percorso verso la sobrietà – ha aggiunto, postando anche una foto con la spilletta del gruppo – Vi sarò eternamente grato”.

Parole che hanno toccato la sensibilità dei suoi follower che lo hanno riempito di affetto e complimenti per essere riuscito a vincere questa durissima battaglia: in breve tempo il post ha raggiunto oltre 120 mila like.

Elton John Alcolisti Anonimi

La popstar, 72 anni, non ha mai nascosto il fatto di aver intrapreso un lungo percorso di disintossicazione per uscire dalla dipendenza da alcol e droghe.

E proprio il film sulla sua vita, Rocketman, di cui Sir Elton John e suo marito David Furnish sono produttori esecutivi, inizia da quel giorno di 29 anni fa quando il musicista, all’epoca quarantenne scelse di chiedere aiuto e andare in una clinica per riabilitarsi.

