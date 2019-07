Nuovo amore per Elisa Isoardi: il post su Instagram che alimenta il gossip | Foto

Elisa Isoardi ha un nuovo fidanzato? Una foto insieme ad un uomo, pubblicata su Instagram dalla conduttrice stessa, sta alimentando il gossip in rete. E sì perché la 36enne piemontese ha anche aggiunto una tenera didascalia con tanto di cuoricino che fa ben sperare: “Oggi si sta come nelle favole… io e te”.

Dunque la presentatrice de La Prova del Cuoco ha dimenticato una volta per tutte il suo ex fidanzato storico, Matteo Salvini? Archiviata la storia d’amore con il vicepremier e ministro dell’Interno, la Isoardi si era consolata nelle braccia dell’imprenditore Alessandro Di Paolo.

Una storia però esauritasi in breve tempo forse perché la conduttrice non ha mai dimenticato fino in fondo l’ex, Mattei Salvini che però, nel frattempo, si è felicemente fidanzato con Francesca Verdini.

Tra i due c’è una grandissima passione come dimostrato negli ultimi scatti a Milano Marittima dove il leader del Carroccio bacia e abbraccia la sua compagna, figlia dell’ex parlamentare forzista Denis.

Ora questa nuova foto lascia spazio all’immaginazione: l’uomo taggato nella foto postata dalla Isoardi, Mariano Sabatelli, è la nuova fiamma? Di lui si sa che è un hair and make up artist e ha un profilo Instagram molto seguito.

“Siete una bellissima coppia”, “Ti preferivo con Salvini”: sono solo alcuni dei commenti sui social.

