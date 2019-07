Concorso Camera dei Deputati, oggi i due bandi in Gazzetta Ufficiale: il link

Dopo 16 lunghi anni, ecco che la Camera dei Deputati torna ad assumere. Oggi, 30 luglio 2019, è infatti attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei primi due bandi finalizzati alla selezione pubblica di 38 consiglieri parlamentari.

A dare notizia dei nuovi inserimenti di personale a Palazzo Montecitorio era stato il quotidiano romano Il Tempo lo scorso maggio, alla quale era poi seguito il via libera dell’Ufficio di Presidenza della Camera al cronoprogramma che stabiliva le tempistiche per lo sblocco delle procedure concorsuali al fine di procedere con le nuove assunzioni. L’uscita del bando di concorso per consiglieri parlamentari della professionalità generale e della professionalità tecnica era inizialmente prevista per il 15 luglio 2019, ma è soltanto con la riunione del 16 luglio che è poi stato deciso il numero di posti e fornito una data certa per la pubblicazione dei primi due bandi.

Questi, nello specifico, mettono a disposizione 30 posti da consigliere parlamentare della professionalità generale e 8 posti da consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione informatica, e sono in uscita oggi, martedì 30 luglio.

A questo link, una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale, potrete trovare il bando con tutte le informazioni e i dettagli riguardo i requisiti e le modalità di partecipazione al concorso.

Già dalle ore 18 di oggi, come specificato sul sito della Camera dei Deputati, sarà possibile inviare la propria domanda telematicamente attraverso l’applicazione disponibile all’indirizzo https://concorsi.camera.it. “Per inviare la domanda di partecipazione è necessario essere in possesso di un’identità nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it“, è quanto spiegato sul portale di Montecitorio.

