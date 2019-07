Stefano e Belen: dopo la vacanza a Ibiza, ecco cosa faranno

Metti una sera Stefano e Belen, metti la suggestiva location di Castrocaro, et voilà: il gossip sogna. Infiammandosi. Il prossimo 3 settembre Belen e De Martino sono attesi nel corso di una serata di grande musica, ma anche di spettacolo, con tanti ospiti ed una giuria presieduta da Simona Ventura. Dopo le vacanze a Ibiza, da super innamorati, l’ex ballerino di Amici e la Rodriguez saranno al timone di uno show assieme.

Per la prima volta in coppia. Gli occhi saranno puntati su di loro. I fan, infatti, attendono con ansia qualche loro fuoriprogramma. Visto che i due beniamini della tv arriveranno a Castrocaro prima dell’evento c’è già chi sta prendendo informazioni su dove alloggeranno. E’ aperta la sfida selfie con loro. Il Festival di Castrocaro, giunto alla 62 edizione, andrà in onda martedì 3 settembre in diretta su Rai2 e in contemporanea su Radio2 con Ema Stokholma.

Sono stati annunciati, intanto, i nomi dei 10 finalisti: Alfredo Bruno (26 anni, di Rende-Cs), Anita Guarino in arte Anita (20 anni, di Pomezia-Rm); Debora Manenti (21 anni, di Cazzago S. Martino-Bs); Gaia Gemmellaro (18 anni, di Nicolosi-Ct); Giovanni Arichetta (25 anni, di Torino); Michele Sechi in arte Mike Baker (21 anni, di Vico Pisano-Pi); Nicole Frendo (17 anni, di Malta); Riad Souala (23 anni, di Vicenza); Roberto Tornabene in arte Berna (17 anni, di Mascali-Ct); Rosario Canale in arte Kram (27 anni, di Reggio Calabria).

“In giuria ci saranno anche Elodie, Andrea Delogu e il maestro Bruno Santori”, spiega Lucio Presta, che organizza l’evento con la sua Arcobaleno Tre, in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra Del Sole. “Daremo spazio a tanti generi musicali, avremo grandi ospiti e naturalmente l’orchestra perché le esibizioni saranno dal vivo”, spiega ancora il manager, che rilancia così un festival storico, antesignano dei talent musicali, che ha visto nascere star come Eros Ramazzotti, Zucchero, Fiorella Mannoia, Nek e Laura Pausini.

