L’incredibile scatto di una balena che “ingoia” un leone marino

Uno scatto straordinario e irripetibile quello che ha immortalato una megattera mentre ingoia un leone marino. Il fotografo Chase Dekker, naturalista e biologo marino, si trovava a bordo di una barca a Monterey Bay, in California, quando ha assistito (e catturato) questo straordinario momento.

“Non era un gruppo enorme, solo tre megattere e circa duecento leoni marini”, racconta Chase a Radio 1 Newsbeat.

Gli animali si stavano cibando di acciughe sulla superficie dell’acqua quando la balena ha afferrato un boccone decisamente più grande.

“Li stavamo osservando da molto tempo e poi alla fine l’evento è accaduto, e ancora non ci posso credere”, dice il fotografo.

“Ho avuto circa una frazione di secondo mentre la balena si avvicinava per capire davvero che il leone marino sulla balena prima di scattare il resto della sequenza”, ha proseguito.

Le megattere non hanno denti, ma solo una sorta di setole all’interno della bocca, che filtrano il cibo dall’acqua.

“La balena non ha mai effettivamente chiuso le fauci attorno al leone marino. Era molto spaventata, ne sono certo, ma non ha fatto del male al leone”, ha raccontato.

Chase afferma che i predatori nel mare – come balene, leoni marini, delfini e squali – si sono evoluti per cacciare insieme i pesci più piccoli. Quindi finire nella bocca di una balena è un’esperienza rara per qualsiasi cacciatore subacqueo.

La foto di Chase è probabilmente la prima a catturare un momento così particolare.

Gli scatti di Chase Dekker: