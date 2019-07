WhatsApp si potrà usare anche senza connessione internet: ecco l’importante novità

WhatsApp funzionerà anche senza connessione. È solo una delle grandi novità in arrivo per il sistema di messaggistica istantanea creato nel 2009 e, da febbraio 2014, di proprietà del gruppo Facebook.

Molto probabilmente, già entro la fine del 2019, la chat non solo potrà funzionare anche senza internet, come già accade per il diretto concorrente Telegram, ma ci sarà anche la possibilità di usare lo stesso account su più dispositivi.

Le indiscrezioni sono state lanciate dal sito specializzato “WABetaInfo” che aveva già anticipato l’uscita di Whatsapp Business nel 2018.

Già nel 2015 WhatsApp aveva introdotto una versione dell’applicazione con le stesse funzioni dell’app per dispositivi mobili ma utilizzabile da computer: tutto ciò a patto, però, che il cellulare fosse acceso.

Ora però il sistema di messaggistica di proprietà di Mark Zuckerberg sarà in grado di funzionare autonomamente anche nel caso in cui il cellulare si spenga.

Questo grazie al fatto che WhatsApp avrebbe deciso di slegare l’account dallo smartphone e questo renderebbe possibile usare il proprio profilo su più dispositivi.

Una novità che renderebbe il servizio, utilizzato da un miliardo e mezzo di utenti in tutto il mondo, più simile a quello offerto dal principale concorrente Telegram.

