Volantino UniEuro, le offerte dal 26 luglio al 4 agosto 2019 | Prezzi e prodotti

È iniziata un nuovo, vantaggioso ciclo di offerte da UniEuro e sono tanti i clienti alla ricerca del nuovo volantino: quello pubblicato dalla nota catena di elettronica è relativo al periodo compreso tra il 26 luglio e il 4 agosto 2019.

Come ben risaputo, Unieuro è uno dei principali rivenditori italiani di prodotti di elettronica di consumo ed elettrodomestici per numero di negozi (circa 500 in tutta Italia). Dal 4 aprile 2017 Unieuro è quotata sul listino di Borsa Italiana. Unieuro inoltre è l’unico retailer (negozio al dettaglio) di elettronica di consumo quotato in Italia e fa parte degli indici FTSE Italia STAR e FTSE Italia Small Cap.

Per tutti questi motivi sono tanti i consumatori che si affrettano a controllare ogni giorno se sia uscito il nuovo volantino. Dalle tv alle console per videogiochi, dagli smartphone ai tablet e ai pc, passando per forni a microonde, accessori per la casa e per la persona: sono tantissimi i prodotti in offerta a UniEuro.

Vediamo insieme quello che c’è in offerta nel nuovo volantino, quello che va da venerdì 26 luglio a domenica 4 agosto.

Volantino UniEuro, le offerte dal 26 luglio al 4 agosto 2019

Andiamo a sfogliare insieme il volantino di UniEuro. In prima pagina svettano quattro prodotti in offerta speciale, con prezzi sottocosto: un tv led smart ultra HD della Samsung da 43 pollici a 369 euro; uno smartphone Xiaomi Note7 a 169 euro; un notebook Hp da 499,99 euro e una lavatrice Samsung a 499 euro.

Tra le altre offerte del volantino in partenza il 26 luglio, c’è Google Home, l’assistente Google per la casa, a 59,90 euro, TomTom Start 62 a 99,90 euro oppure ancora una fotocamera digitale reflex Canon a 249,90 euro.

Spazio anche alle console, con PS4 da 500 gb a 229,99, con un controller PS4 in offerta a 49,99 euro e due giochi a scelta tra una selezione proposta da UniEuro a 29,99 euro. Ampia come sempre la scelta tra gli smartphone, dai top di gamma a quelli di fascia più bassa, come anche tra gli smartwatch, i tablet e i pc portatili.

A questo link trovate il volantino UniEuro per intero nel periodo 26 luglio-4 agosto 2019

Vuoi conoscere il punto vendita più vicino a te? Tutti i punti vendita UniEuro