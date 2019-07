🔴 SE CERCHI TUTTI I CONTENUTI DELLA CATEGORIA SHOPPING, AGGIORNATI QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Volantino Lidl, le offerte dal 29 luglio al 4 agosto 2019 | Prezzi e prodotti

Inizia una nuova settimana (29 luglio-4 agosto 2019) e come sempre sono tanti i consumatori alla ricerca del nuovo volantino Lidl: la nota catena tedesca, di proprietà della Holding Schwarz alla quale appartengono altre catene di supermercati tedeschi come Handelshof e Kaufland, ogni lunedì infatti pubblica le sue nuove offerte.

Tanti i prodotti a prezzi scontati nel volantino Lidl: vere e proprie occasioni da cogliere al volo per fare un po’ di scorte per la propria casa. Dagli alimentari ai detersivi, passando per utensili per la casa o per il giardino, abbigliamento e cura del corpo.

Lidl, in fondo, vende un po’ di tutto: anche giocattoli e accessori per la persona. Insomma, nei vari punti vendita si può trovare davvero una gamma impressionante di prodotti ed è questo, insieme ai prezzi, il grande segreto della nota catena.

Ma quali sono i prodotti in offerta nel nuovo volantino, quello che va da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto? Vediamoli insieme.

Volantino Lidl, le offerte dal 29 luglio al 4 agosto 2019

Partiamo dagli alimentari: questa settimana, tra i prodotti in offerta alla Lidl, spiccano quelli a 0,99 euro: il tè alla pesca o al limone della Freeway, la birra Peroni nell’inedito formato da 75 cl, i biscotti Fior di integrale della Realforno da 700 grammi, lo yogurt colato Fage da 170 grammi, la mortadella Bologna IGP da 120 grammi o le coppette gelato della Gelatelli (2×80 grammi).

Tra i detersivi, invece, ci sono invece il detersivo liquido Marsiglia della Formil (2200 ml) a 1,99 euro, l’acqua micellare Nivea a 3,29 euro o la crema Nivea Man a 2,65 euro.

Tantissime, inoltre, le offerte per quel che riguarda l’abbigliamento, il giardinaggio e la cura della persona. Oltre a una selezione di articoli in offerta solo nel weekend, quindi sabato 3 e domenica 4 agosto 2019.

A questo link trovate il volantino Lidl per intero nella settimana 29 luglio-4 agosto

Vuoi conoscere il punto vendita più vicino a te? Tutti i punti vendita Lidl