Vodafone down | 29 luglio 2019

Vodafone down: oggi, 29 luglio 2019, intorno alle ore 12 tantissimi clienti Vodafone hanno segnalato problemi di linea e internet. Tutti gli abbonati al celebre gestore hanno lamentato problemi di connessione. Per molti non è possibile infatti accedere ai principali social network, navigare o scaricare dati.

Secondo i grafici di Downdetector, sito che monitora i disservizi di siti web, social network, reti telefoniche, emittenti tv e altri servizi simili, le aree più colpite, in Italia, sono quelle del Nord e del Centro. Da Milano a Torino, passando per Venezia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli, sono tante le città che stanno riscontrando malfunzionamenti.

Come sempre accade in questi casi, tantissimi utenti si sono riversati sui social network per confrontarsi con gli altri e capire se si trattasse di un problema al proprio smartphone, oppure se si trattasse di un disservizio del gestore. I disagi riguardano in particolare l’area di Roma.

La compagnia telefonica ha poi fatto sapere che “si è verificato un temporaneo disservizio sulla rete mobile e fissa nella zona centro-nord di Roma. I nostri tecnici sono al lavoro per risolvere prontamente il problema e verificarne le cause. Ci scusiamo per il disagio”.

