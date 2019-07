Temptation Island 2019: ecco chi sono le tre coppie rimaste in gara

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2019 sta per giungere al termine. Sono infatti soltanto tre le coppie rimaste in gara prima delle ultime due puntate del docu-reality di Canale 5, in onda in prima serata lunedì 29 e martedì 30 luglio.

Un doppio appuntamento che farà felici tutti i fan della trasmissione, giunta alla sesta edizione e che quest’anno ha registrato numeri da record. C’è grande attenzione e curiosità, infatti, per sapere quale delle coppie deciderà di proseguire insieme anche dopo la fine del programma, e chi invece deciderà di dirsi addio definitivamente.

Ma quali sono le coppie rimaste in gara? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Temptation Island 2019 coppie | Ilaria e Massimo

Tra le coppe di questa edizione di Temptation Island 2019, una di quelle che più hanno incuriosito i fan della trasmissione è quella composta da Ilaria e Massimo. I due, già durante lo scorso appuntamento, hanno iniziato il loro falò di confronto definitivo.

Oggi 29 luglio scopriremo come il loro incontro andrà a finire: Ilaria e Massimo decideranno di tornare insieme o di lasciarsi? Le tensioni tra i due fidanzati non sono mancate nel corso di queste settimane, a causa dell’avvicinamento ai tentatori single. Il loro amore supererà queste difficoltà?

Temptation Island 2019 coppie rimaste | Sabrina e Nicola | Katia e Vittorio

Le altre due coppie ancora in gara sono composte da Katia Fanelli e Vittorio Collina e da Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. Per loro ci sarà all’inizio della puntata di stasera di Temptation Island 2019 un weekend da sogno da trascorrere in compagnia del tentatore o della tentatrice preferita.

Un’occasione per capire quali sono i propri reali sentimenti prima del falò di confronto definitivo: in quel momento i fidanzati e le fidanzate dovranno decidere che strada intraprendere, rispondendo alla fatidica domanda di Filippo Bisciglia: “Decidete di uscire insieme o separati da Temptation Island?”.

Nell’ultima puntata di martedì 30 luglio, sempre su Canale 5, vedremo poi se le loro scelte saranno state mantenute: vedremo infatti cosa hanno deciso di fare tutte le coppie che hanno preso parte al programma a un mese di distanza dalla fine delle registrazioni.

Temptation Island 2019 coppie rimaste | Tentatori e tentatrici

Un elemento caratteristico del format è proprio quello della presenza di ragazzi e ragazze single che hanno convissuto all’interno dei villaggi con i fidanzati. Tra molti di loro è scoppiata la passione. Ecco chi sono i 26 tentatori di questa edizione.

I 13 tentatori:

Jacopo Poncini

Gaetano Martelli

Giovanni Arrigoni

Javier Martinez

Giulio Raselli

Nicolas Bovi

Alessandro Zarino

Alessandro Cannataro

Mattia Birro

Moreno Merlo

Sammy Hassan

Marco Mazza

Rodolfo Salemi

Ecco le 13 tentatrici:

Elena Cianni

Marianna Vertola

Cristina Rescigni

Annalisa Torbilio

Alessia Calierno

Maddalena Vasselli

Federica Lepanto

Federica Mazza

Noemi Malizia

Vanessia Cinelli

Sabina Bakanaci

Sonia Onelli

Sara Tozzi