Temptation Island 2019: le anticipazioni della sesta puntata di stasera 29 luglio

Prosegue il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2019. Stasera, lunedì 29 luglio 2019, le coppie ancora in gara arrivano all’ultimo e decisivo appuntamento: quali si diranno addio e quali invece decideranno di uscire insieme dal docu-reality condotto da Filippo Bisciglia? Appuntamento oggi dalle 21.20 su Canale 5. Di seguito tutte le anticipazioni e gli spoiler.

Tutte le coppie di Temptation Island 2019

Temptation Island si avvia alla conclusione di questa sesta edizione che ancor più del solito ha regalato ascolti record alla rete ammiraglia di Mediaset. Per tutti i fan della trasmissione, inoltre, c’è una gradita sorpresa. È infatti previsto un doppio appuntamento per chiudere questa fortunata edizione: una puntata stasera 29 luglio e un’altra domani martedì 30, entrambe in prima serata su Canale 5.

Tutto quello che c’è da sapere sui 26 tentatori di Temptation Island 2019

Temptation Island 2019 anticipazioni | Sesta puntata

Protagonisti della puntata di oggi sono inizialmente Ilaria e Massimo, una delle coppie più seguite di quest’anno. Il loro confronto giunge alle battute finali e per i due fidanzati si avvicina il momento di scegliere se proseguire insieme o lasciarsi definitivamente.

Le tre coppie rimaste in gara

Le altre due coppie di Temptation Island 2019 rimaste in gara sono quelle costituite da Katia Fanelli e Vittorio Collina, e quella composta da Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. I quattro ragazzi vivono un weekend da sogno in compagnia del loro single preferito.

Tutto quello che c’è da sapere sui 26 tentatori di Temptation Island 2019

Sabrina infatti nei 21 giorni del viaggio di Temptation Island lontana dal proprio fidanzato si è avvicinata al single Sammy. Dal canto suo, anche Nicola si è legato alla single Maddalena, che ha raggiunto durante una notte in camera, dove non ci sono le telecamere.

Per quanto riguarda l’altra coppia, se inizialmente era Katia ad essere più propensa a flirtare con i tentatori single, ultimamente il suo Vittorio si è avvicinato alla bella Vanessa. Dopo il weekend da sogno, per i fidanzati e le fidanzate sarà il momento di affrontare il temuto falò di confronto definitivo.

“Decidete di uscire insieme o separati da Temptation Island?”, questa la domanda cruciale posta alle coppie da Filippo Bisciglia: cosa risponderanno? Domani sera, 30 luglio, vedremo come è proseguita la vita dei partecipanti a questa edizione di Temptation Island 2019 a un mese di distanza dalla fine delle registrazioni. Avranno confermato la scelta presa al falò o cambiato idea?

Appuntamento dunque stasera 29 luglio 2019 su Canale 5 con la sesta puntata di Temptation Island 2019.

Il resort in cui si svolge il reality di Canale 5

Temptation Island 2019 anticipazioni | Coppie

Ecco i profili delle sei coppie (scoppiate e non) di Temptation Island 2019:

Chi sono i tentatori di Temptation Island 2019