Stasera in tv 29 luglio 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 29 luglio 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Ma cosa c’è stasera in tv 29 luglio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 29 luglio 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Telegiornale

20:35 – Techetechetè

21:25 – Black or White

Questa sera su Rai 1 un film drammatico con protagonisti Kevin Costner e Octavia Spencer, Black or White. La pellicola è del 2014 ed ha la regia di Mike Binder.

Trama: Le tensioni provocate dalle differenze razziali segnano la dolorosa storia familiare dell’avvocato Elliot Anderson che, insieme alla moglie, ha cresciuto la nipote di colore Eloise. Rimasto vedovo, Elliot dovrà lottare con Rowena, la nonna della bambina, per ottenerne la custodia legale.

Il cast completo di Black or White

Ecco il trailer:

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Hawaii Five – O

Su Rai 2 questa sera torna Hawaii Five – O con due nuove episodi, Presunto colpevole e Un nuovo informatore.

Trama: Durante un’uscita con il figlio, Lou si imbatte in un uomo accusato dell’omicidio della moglie che minaccia di togliersi la vita. Per riuscire a dissuaderlo dal commettere il disperato gesto, il capitano Grover gli racconta di quando lui stesso ha vissuto una situazione simile.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – La mano sulla culla

Questa sera su Rai 3 un film thriller del 1992 per la regia di Curtis Hanson, La mano sulla culla.

Trama: Claire Bartel, madre di Emma, subisce molestie da parte del dottor Mott, un ginecologo. Claire denuncia il dottore e cosi’ fanno altre donne. Questi si suicida e la sua vedova, Peyton, perde il bambino di cui era incinta. Alcuni mesi dopo Claire mette al mondo Joe. Decisa a vendicarsi, Peyton si fa assumere come baby sitter di Joe dalla famiglia Bartel e mette in atto una mostruosa trama di iniziative. Benché sia costruito sul ritratto di un personaggio diabolico, vera e propria personificazione del male, il film punta piuttosto sulla lucida presentazione di un “caso clinico” assorbito dalla sete di, reso ancor più drammatico dall’abilità di Rebecca De Mornay. La regia dosa la progressione emotiva della vicenda, lasciandosi prendere la mano solo nel finale da qualche compiaciuta efferatezza.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – Gone

Su Rete 4 questa sera va in onda Gone, una nuova serie poliziesca giunta al terzo episodio.

Trama: È il giorno dell’anniversario del ritrovamento di Kick e nonostante siano ormai trascorsi quindici anni, il passato continua a tormentarla. Nel frattempo, il rapimento di una donna incinta davanti agli occhi del marito porta la task force sulle tracce di un uomo sospettato di aver già perpetrato più volte questo tipo di crimine in passato.

STASERA IN TV 29 LUGLIO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Temptation Island

Su Canale 5 stasera va in onda la penultima puntata di Temptation Island, il docu-reality che vede alcune coppie di fidanzati mettere alla prova il loro amore tra tentazioni e acque cristalline.

Le anticipazioni della puntata di stasera di Temptation Island

Le tre coppie rimaste in gara

GUIDA TV 29 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21.20 – Act of Valor

Su Italia 1 questa sera va in onda un film d’azione del 2012 con Alex Veadov e Ailsa Marshall, Act of Valor.

Trama: Il nucleo dei Bandito, un plotone di agenti speciali della marina statunitense, è impiegato per mettere in salvo un agente della Cia che è stato rapito in circostanze alquanto sospette. Nella caccia ai sequestratori in giro per il mondo, la squadra si imbatte in una pericolosa cellula di terroristi che sta pianificando un attacco mortale contro gli Stati Uniti. Per evitare che migliaia di civili perdano la vita per un’insensata follia, i militari saranno chiamati a tirar fuori tutto il loro coraggio per dimostrare il loro attaccamento alla nazione, alla squadra e alle loro stesse famiglie.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 29 LUGLIO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La7

20:35 – In onda

21:15 – 20.000 leghe sotto i mari

Questa sera in prima serata su La 7 un famosissimo film del 1954 per la regia di Richard Fleischer, 20.000 leghe sotto i mari.

Trama: Un misterioso mostro marino affonda le navi che gli capitano a tiro e sembra invulnerabile ai loro colpi: il governo degli Stati Uniti assegna a tre uomini – Conseil, Ned Land e il professor Arronax – il compito di dargli la caccia. Dopo tre mesi di affannose ricerche, gli uomini che si trovano a bordo dell’Abramo Lincoln finalmente lo avvistano: ma la loro sorpresa è grande quando scoprono che si tratta di un sommergibile, il “Nautilus” comandato dal capitano Nemo…

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 29 LUGLIO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 – Al servizio segreto di Sua Maestà

Stasera su Tv 8 un film della saga di 007, Al servizio segreto di Sua Maestà.

Trama: James Bond, l’agente 007 con licenza di uccidere, è nuovamente sulle tracce della organizzazione criminale Spectre. Le indagini lo portano questa volta in una misteriosa villa sulle Alpi svizzere. Vistosi scoperto, Bond costretto a fuggire con una spettacolare azione riesce a rientrare a Londra. L’agente 007 aveva appena perso il volto di Sean Connery, vero e unico interprete, e non aveva ancora trovato quella del simpatico Roger Moore.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – The Predator

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film The Predator, reboot di un classico della fantascienza anni 80.

Trama: Lo spaventoso mostro alieno, sempre più evoluto, si riaffaccia sulla Terra. Il compito di fermarne l’inarrestabile ferocia spetta a un ex cecchino alla guida di una squadra di spregiudicati mercenari.

STASERA IN TV 29 LUGLIO 2019: SKY UNO

20:30 – Cuochi d’Italia

21:15 – America’s Got Talent: The Champions Su Sky Uno questa sera torna America’s Got Talent, con la nuova ricerca del miglior talento d’America. Tra danza, canto, show acrobatici e molto altro, professionisti e amatori potranno salire sul palco, cercando di fare breccia nei cuori dei giudici e del pubblico per essere incoronato come miglior talento della nazione. La giuria di questa edizione è composta da Nick Cannon, Howie Mandel, Mel B e Heidi Klum.