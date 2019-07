Sorteggio calendario Serie A 2019 2020 in tv e in streaming: dove vederlo

Finalmente l’attesa è finita: oggi, lunedì 29 luglio 2019, si muove il primo passo ufficiale verso la prossima stagione con il sorteggio del calendario dell prossimo campionato di Serie A (2019-2020): nel pomeriggio, quindi, tutti i tifosi d’Italia e le dirigenze delle 20 squadre di Serie A conosceranno in diretta tv e in streaming le 38 giornate del campionato 2019 2020.

Un modo per sapere cosa aspetterà loro nelle primissime partite, quando ancora le gambe dei calciatori saranno appesantite dai carichi della preparazione estiva, ma anche in tutto il resto della stagione, quando gli impegni interni si incroceranno – per alcune squadre – con quelli delle coppe europee.

Serie A 2019 2020, ecco il calendario con tutte le soste e i turni infrasettimanali

Un occhio particolare, come sempre, verrà dato ai big match, ai derby e agli scontri salvezza: le partite che di solito accendono maggiormente gli animi dei tifosi. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming il sorteggio del calendario di Serie A 2019 2020? Di seguito, tutte le informazioni.

Sorteggio calendario Serie A, dove vederlo in tv

Il sorteggio del calendario di Serie A 2019 2020 viene trasmesso in esclusiva su Sky Sport. Dunque, per vedere in diretta tv l’evento di presentazione e conoscere quindi le 38 giornate del prossimo campionato, bisogna essere abbonati al pacchetto Sport della celebre pay-tv.

L’evento viene messo in onda sul canale Sky Sport 24 (tasto 200 del vostro telecomando) a partire dalle ore 18.45. Anche gli abbonati al pacchetto Calcio potranno godersi il sorteggio, su Sky Sport Serie A (canale 202).

Il tabellone del calciomercato estivo 2019: tutti i trasferimenti delle squadre di Serie A

Sorteggio calendario Serie A, dove vederlo in streaming

Non sarete in casa al momento dell’inizio della presentazione ma non volete assolutamente perdervi un momento dell’evento di Sky? Niente paura, se siete abbonati alla pay-tv potete vedere il sorteggio anche in streaming live.

Come? Ovviamente grazie alla piattaforma SkyGo, l’app (o il sito) di streaming di Sky dedicato a tutti i clienti. Se siete in possesso di un abbonamento, potete collegarvi alla piattaforma, accedere con le vostre credenziali, e vedere il sorteggio del calendario di Serie A in diretta su pc, smartphone e tablet.

Pronti a scoprire quali saranno gli avversari della vostra squadra preferita?

La classifica finale della Serie A 2018-2019: tutti i verdetti della stagione e i marcatori

Sorteggio calendario Serie A streaming: le regole

Sono poche le regole introdotte dalla Lega Serie A per il sorteggio in programma oggi. Le principali sono: nessun big match alla prima giornata e ultima giornata in trasferta sia per la Roma sia per la Lazio. Ma vediamo insieme tutti i paletti. Ecco i criteri e i vincoli che saranno rispettati nella compilazione del calendario di Serie A:

1. Nella costruzione delle sequenze di incontri in casa e in trasferta si tiene conto dei seguenti criteri:

a) Non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone;

b) Nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;

c) È prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di società: Genoa-Sampdoria, Inter-Milan, Juventus-Torino e Lazio-Roma. Le due romane, però, non avendo a disposizione lo Stadio Olimpico a partire dal 18 maggio 2020, in vista della gara inaugurale di Euro2020, dovranno disputare entrambe in trasferta la 19a giornata di ritorno e per questo giocheranno entrambe in casa alla 19a di andata;

d) Vista l’indisponibilità dello Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, e la disputa a Parma delle prime gare interne di Campionato della squadra bergamasca, Atalanta e Parma hanno un’alternanza al meglio degli incontri in casa e in trasferta;

e) In tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza;

2. Nella costruzione degli abbinamenti delle società al fine di determinare i singoli incontri si sono seguiti i seguenti criteri:

a) Alla prima giornata e nei tre turni infrasettimanali non sono possibili incontri tra le società Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby cittadini di Genova, Roma e Torino;

b) Gli incontri tra le società Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, si disputano tutti in giornate diverse;

c) Salvo quanto indicato in precedenza, tutte le Società possono incontrarsi anche alla prima o all’ultima giornata;

d) Non vi può essere alcun incontro ripetuto (stessa partita con lo stesso ordine casa/trasferta alla stessa giornata) rispetto al Calendario 2018/2019;

e) Nella prima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nella prima giornata dei Campionati 2017/2018 o 2018/2019;

f) Nell’ultima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei Campionati 2017/2018 o 2018/2019;

g) Le società partecipanti alla Champions League (Atalanta, Inter, Juventus, Napoli) non si incontrano tra di loro e non incontrano le società partecipanti alla Europa League (Lazio, Roma e Torino) nelle giornate poste tra un turno di Europa League e un turno successivo di Champions League nel girone di ritorno (alla 6ª, 9ª, 12ª e 16ª giornata).

Sorteggio calendario Serie A streaming: trattative di mercato nella sede Sky?

L’evento di oggi del sorteggio di Serie A potrebbe dar vita a diverse trattative di mercato. I presidenti e dirigenti delle 20 squadre di Serie A infatti si ritroveranno tutti negli studi della tv satellitare. Probabile che più di qualcuno colga l’occasione per portare avanti qualche discorso di mercato. In primis Roma e Inter per quanto riguarda Edin Dzeko, da tempo promesso sposo dei nerazzurri. E chissà se non si parli anche di Icardi…

LE REGOLE DEL SORTEGGIO