A Biella, in Piemonte, un uomo è stato sorpreso dalla compagna a fare sesso con la figlia di appena 13 anni e si è buttato dal balcone. Il motivo che avrebbe spinto l’uomo a compiere il gesto è venuto a galla solo nelle ultime ore.

Il tragico episodio è avvenuto il 19 luglio in via Asmara. L’uomo è vivo, ora si trova in ospedale ricoverato in gravi condizioni a seguito delle fratture.

Secondo quanto riporta il quotidiano locale La Provincia di Biella, l’uomo sarebbe stato raggiunto in ospedale dal giudice che ha convalidato il fermo.

Anche la figlia 13enne della compagna è stata sottoposta a cure mediche. Dopo essere stato sorpreso a fare sesso con la ragazzina infatti, lui e la compagna hanno avuto una lite furiosa. La 13enne ha assistito alla scena della litigata e al gesto dell’uomo che si è lanciato giù dal balcone.

L’uomo di 26 anni si è buttato dal terzo piano di una palazzina in via Asmara a Biella. Il giovane è “atterrato” sul cofano di un’auto parcheggiata. In questo modo la violenza dell’urto è stata attutita.

