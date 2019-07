Serie tv, i nuovi arrivi su Netflix ad agosto 2019

SERIE TV – Estate importante per Netflix, quella 2019. Un periodo fatto di grandi ritorni televisivi iniziano con Jessica Jones e proseguito con delle vere e proprie punte di diamante come Stranger Things e La casa di carta che hanno confermato il successo della celebre piattaforma streaming.

Ma il successo non si ferma e il catalogo Netflix si rimpolpa di mese in mese, tra film e serie televisive, anche originali.

E allora quali sono le serie tv in uscita ad agosto su Netflix? Vediamo insieme quello che ci aspetta.

Serie tv | Nuovi arrivi su Netflix ad agosto 2019

Partiamo dalle serie originali (cioè prodotte e realizzate) di Netflix. Sarà difficile battere il mese di luglio, contraddistinto dalla doppietta Stranger Things e La casa di carta, ma non impossibile, soprattutto perché Netflix ha in programma una forte serie tv.

Dal 2 agosto, arriva sia la terza stagione di Dear White People che la seconda di Derry Girls.

Il 5 agosto è la volta della seconda stagione di Ci mancava solo Nick, mentre l’8 agosto arriva la prima stagione di Wu Assassins, creata da John Wirth e Tony Krantz e che racconta del giovane chef Kai Jin che vive a San Francisco ed è noto per essere un brutale assassino. Il suo compito sarà quello di radunare i poteri di un’antica triade per individuare una gang della città e fare giustizia.



Il 9 agosto invece arriva la terza stagione di Glow (altra serie molto apprezzata dal pubblico di Netflix) e la quarta stagione de Le ragazze del centralino, dopodiché sarà la volta della nuova serie Sintonia, di produzione brasiliana che racconta il punto di vista di tre personaggi differenti sulla relazione tra musica, droga e religione in Sao Paulo.

Il 16 luglio, oltre alla seconda stagione di Mindhunter, arriva anche un’altra novità in casa Netflix: Better Than Us, una serie fantascientifica ambientata a Mosca.

L’appuntamento più importante di quest’estate però riguarda una serie in particolare: Tredici – 13 Reasons Why torna con il terzo capitolo. Più che una conferma, questa è un’indiscrezione perché Netflix non ha ancora rilasciato la comunicazione ufficiale.

Il mese di agosto su Netflix si conclude con l’uscita di Dark Crystal: La resistenza, una serie fantasy che darà filo da torcere alla concorrenza di Amazon Prime Video con Carnival Row. Dark Crystal è il prequel di The Dark Crystal, un film del 1982 la cui storia viene anticipata con questo nuovo capitolo realizzato a tanti anni di distanza.

