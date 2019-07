Previsioni meteo di oggi, 29 luglio 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, lunedì 29 luglio 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni Meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, lunedì 29 luglio 2019.

Previsioni meteo oggi lunedì 29 luglio 2019 | NORD

Al Nord addensamenti sul Triveneto e le aree alpine, con possibili rovesci e temporali in miglioramento dalle ore serali. Cielo sereno o poco nuvoloso sulle altre zone del Nord nella giornata di oggi 29 luglio 2019.

CENTRO E SARDEGNA

Al centro, compreso a Roma, il meteo prevede per oggi una giornata soleggiata, tranne qualche annuvolamento tra Umbria, regioni adriatiche e le altre appenniniche, con possibili rovesci di scarsa entità. Il tempo migliora dalla serata.

SUD E SICILIA

Bel tempo in Sicilia. Al Sud molte nubi con rovesci sparsi in riduzione dal pomeriggio sulle aree ioniche e dalla serata anche su quelle adriatiche.

Previsioni meteo oggi lunedì 29 luglio 2019 | TEMPERATURE

Temperature in rialzo sul settore alpino, in Liguria ed Emilia. In calo su Pianura Padana, Sardegna, Umbria, Lazio, Abruzzo e al Sud. Stabili sul resto del Paese. Massime in diminuzione sulle coste adriatiche centromeridionali, Calabria e Sicilia centrorientale. In aumento altrove, in particolare al Nord e sulle regioni tirreniche centrali.

VENTI

Venti oggi di maestrale anche forti sulla Sardegna e Calabria, più leggeri dalla serata. Deboli e variabili al Nord e dai quadranti settentrionali sul resto d’Italia.

Previsioni meteo oggi lunedì 29 luglio 2019 | MARI

Molto mossi o agitati il Mar di Sardegna e il Tirreno centromeridionale, in attenuazione dalla serata. Molto mosso il canale di Sardegna, poco mosso l’Adriatico centrosettentrionale. Mossi o molto mossi i restanti bacini.