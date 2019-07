Pensioni news: le ultime notizie e le novità di oggi 29 luglio 2019

In questo articolo tutte le ultime news su pensioni e previdenza sociale. Le ultime notizie nel dettaglio su riforme, modifiche, regole, quota 100, pensioni anticipate e tanto altro. Ecco le ultime novità di oggi, lunedì 29 luglio 2019:

Sciopero portavalori, probabili disagi soprattutto per i pensionati

È previsto per l’1 e il 2 agosto prossimi uno sciopero nazionale dei portavalori, il quale potrebbe portare grandi disagi per l’impossibilità di effettuare prelievi ai bancomat. E a rimetterci potranno essere soprattutto i pensionati, i quali ricevono l’accredito della pensione i primi giorni del mese.

I motivi della protesta della categoria sono relativi al rinnovo del contratto, che risulta fermo al 2015. Annunciato già a inizio luglio, lo sciopero è stato indetto dai sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs. Gli istituti di credito hanno già iniziato ad informare i propri clienti tramite mail o con cartelli informativi apposti all’interno delle proprie sedi, avvisando che, appunto, nei prossimi giovedì e venerdì 1 e 2 agosto potrà esserci un blocco degli sportelli per il ritiro di contanti. Solo Poste Italiane non ha ancora provveduto a dare comunicazione di questa imminente mobilitazione dei portavalori. Oltre ai pensionati, comunque, il disagio potrà coinvolgere anche i correntisti per quanto riguarda i pagamenti con bancomat e carte di credito, soprattutto quelli che sono in zone dove è più complesso procedere tramite questa modalità.

Le sigle di categoria con questa mobilitazione intendono sottolineare l’esigenza di miglioramento del salario, come anche sollecitare temi come la bilateralità, il cambio di appalto, la contrattazione di secondo livello e la salute e sicurezza dei lavoratori. È prevista un’adesione di 70 mila addetti della vigilanza privata e dei servizi fiduciari.

