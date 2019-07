Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni della settimana 29 luglio – 4 agosto 2019 | La classifica dei segni

OROSCOPO SETTIMANALE PAOLO FOX 29 LUGLIO – 4 AGOSTO 2019 – Comincia una nuova settimana e come sempre Paolo Fox stila la propria classifica con le previsioni segno per segno.

Quali sono i segni fortunati nella settimana che va dal 29 luglio al 4 agosto 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Il guru degli astrologi pubblica le sue previsioni per l’intero 2019 nel su famoso libro “Oroscopo 2019” edito da Cairo. Ecco cosa ci aspetta per questa nuova settimana, che ci porta fino a metà luglio e quindi nel pieno dell’estate, tenendo conto di tre parametri: amore, lavoro e fortuna.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Previsioni | 29 luglio – 4 agosto 2019

Amici dell’Ariete, si apre una settimana in cui potrete trovare finalmente l’amore che attendevate da tempo. Favoriti nuovi incontri. Buone possibilità a livello lavorativo per chi è in cerca di cambiamenti nella propria vita professionale. Bene la fortuna.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Cari Toro, in amore non mancano le incertezze soprattutto per chi vive una storia lunga. Possibili complicazioni in particolare nei primi giorni di agosto, le cose migliorano nel weekend. Siete particolarmente stressati, per cui anche sul lavoro avreste bisogno di una pausa.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Gemelli

Amici dei Gemelli, per i single si apre un periodo all’insegna del relax, specie per chi è in vacanza. Chi invece ha avuto delle discussioni deve approfittarne per chiarirsi. Attenzione al portafogli, in questo periodo avete avuto delle spese impreviste.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Amici del Cancro, le tensioni e l’ansia non mancano in questa settimana secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Attenti a non pensare che tutto trami contro di voi: forse avete fatto delle scelte sbagliate, per esempio sulle persone che vi circondano. Periodo di stress sul lavoro.

Avete Venere nel segno e questo ovviamente favorisce grandi novità in amore. Approfittatene se volete portare avanti progetti ambiziosi, come sposarsi o fare un figlio. Sul lavoro possibili nuove idee e collaborazioni, ma attenti a non spendere oltre le vostre possibilità.

Oroscopo Paolo Fox settimana 29 luglio – 4 agosto | Vergine

Sfruttate questa settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2019 per pensare finalmente all’amore. Comincia una fase molto interessante per quanto riguarda la vita professionale: le vostre aspirazioni potranno realizzarsi. Periodo fortunato.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Affrontate con fiducia il futuro e i problemi che siete chiamati a risolvere. Sul lavoro qualche tensione, ma voi guardate avanti, consapevoli delle vostre capacità. Si potrebbero aprire presto nuove chance. Le novità migliori nel weekend.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Settimana complessa secondo l’oroscopo Fox settimanale per quanto riguarda l’amore: le discussioni con il partner sono all’ordine del giorno. Bene invece il lavoro, i traguardi che vi siete proposti potranno finalmente essere raggiunti.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Sagittario

L’oroscopo della settimana vi vede tra i segni più fortunati secondo la classifica di Paolo Fox. Avete infatti il favore delle stelle, a cominciare da Giove, Marte e Venere. Bene in particolare l’amore. Chi vuole conoscere una persona speciale è invitato a farlo. Nel weekend al top il lavoro.

Dopo un luglio pesante e con diverse tensioni, questo mese di agosto può portare novità positive per il vostro segno. Al meglio nel weekend: cercate di capire cosa volete davvero e come fare per ottenerlo. Sul lavoro avete tanti progetti in ballo, almeno uno potrebbe concretizzarsi in autunno.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Periodo piuttosto sottotono in amore: se avete chiuso da poco una storia, non siete ancora pronto per rimettervi in pista. Nel lavoro siete particolarmente stanchi, per cui avreste bisogno di un po’ di relax. Se avete questioni da risolvere, mantenetevi prudenti.

Amici dei Pesci, possibili nuovi incontri in vista per chi è single. Chi invece vive una storia d’amore deve valutare bene se portare avanti una storia o se è meglio chiuderla in anticipo. Periodo sottotono per quanto riguarda la fortuna.