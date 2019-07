Oroscopo Paolo Fox domani 30 luglio 2019: le previsioni per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 30 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri. Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Ecco le previsioni di domani, martedì 30 luglio 2019, segno per segno:

Oroscopo Paolo Fox domani 30 luglio 2019 | Previsioni

Ariete

Amici dell’Ariete, il lunedì che avete appena passato non è stato proprio quello che si definisce un “buon inizio settimana”. Sul lavoro qualche discussione vi ha rovinato l’umore, ma la giornata di domani promette un miglioramento. In amore siete alla ricerca di certezze: siate diretti e chiedete quello che volete sapere al partner, o la va o la spacca.

Toro

Cari Toro, sul lavoro va meglio che in campo amoroso, dove provate una profonda insoddisfazione causata dal bisogno di maggiore complicità con il partner. Anche se gli fate continue richieste di attenzioni lui continua a sfuggirvi e questo vi fa molto soffrire. Attenzione anche al portafogli.

Gemelli

Amici dei Gemelli, l’oroscopo consiglia di tenere a freno il vostro cattivo umore. I successi che state raggiungendo in campo lavorativo non possono essere messi a rischio per via di qualche rispostaccia al vostro capo o ai colleghi. Sfogatevi con l’attività sportiva.

Cancro

Cari Cancro, vi sentite insoddisfatti e insofferenti in questi giorni. Eppure le cose non stanno andando male, ma comunque vi sentite continuamente incompleti. Non sarete forse voi a non sapervi accontentare? Prendetevi qualche giorno per abbassare un po’ i ritmi e rifletterci su.

Leone

Per voi Leoni sono giornate decisamente piacevoli. I single stanno vivendo momenti molto intensi ma devono fare attenzione a valutare bene chi hanno di fronte, mentre chi è in coppia si sente ora pronto per nuovi passi importanti.

Oroscopo Paolo Fox domani 30 luglio 2019 | Vergine

Cari Vergine, ottime opportunità professionali in arrivo per voi che contribuiranno ad alzare il vostro livello di autostima. In amore anche le cose vanno bene, con il partner siete sintonizzati sulle stesse esigenze e focalizzati sugli stessi obiettivi.

Bilancia

Amici della Bilancia, un po’ di maretta nei vostri rapporti personali. Più cercate la pace e più trovate guerra intorno a voi. Sembra proprio che qualcuno non voglia altro che vedervi uscire dai gangheri: non dategli questa soddisfazione.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, le mancanze di rispetto sono la cosa che meno tollerate, che siano fatte a voi o agli altri. In questi giorni avete la netta sensazione che sul lavoro qualcuno vi stia prendendo per il naso e questo vi rende particolarmente nervosi e sospettosi. Valutate una strategia difensiva.

Oroscopo Paolo Fox domani 30 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, se sul lavoro siete particolarmente stressati e insoddisfatti, in casa state vivendo un periodo particolarmente felice. Il partner non vi fa mancare le attenzioni di cui necessitate e ha sempre le parole giuste per farvi vedere le cose sotto un’altra prospettiva.

Capricorno

Domani, 30 luglio, secondo l’oroscopo di Paolo Fox comincerete a rientrare in una fase positiva della vostra vita. Le tensioni vissute nell’ultimo mese lasceranno il posto a momenti di grande serenità. Avrete un Agosto in cui non potrete lamentarvi proprio di niente, o quasi.

Acquario

Cari Acquario, le stelle di Paolo Fox suggeriscono di chiudere il portafogli e di non riaprirlo per qualche tempo. Troppe spese, tutte insieme, hanno prosciugato i vostri conti, e dovete assolutamente ricominciare a mettere tutti i guadagni nel salvadanaio.

Pesci

Amici dei Pesci, non preoccupatevi perché chi non vi apprezza oggi lo farà domani. Letteralmente. State per dire addio ad una fase in cui, a livello professionale, vi siete sentiti poco considerati. Tuttavia ci sono ancora dei piccoli problemi da risolvere, ma in questi giorni non vi mancherà la forza per affrontarli di petto.

