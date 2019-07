Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati, le previsioni per i segni zodiacali del 29 luglio 2019

Quali sono i segni fortunati di oggi lunedì 29 luglio 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, i segni fortunati del 29 luglio 2019: Vergine, Cancro, Toro, Sagittario, Pesci

Tra i segni fortunati di oggi Paolo Fox indica sicuramente la Vergine: se avete intenzione di dare una svolta alla vostra vita, questa può essere la settimana migliore per farlo.

Bene anche il Cancro: sfruttate al meglio il fatto di avere la Luna nel segno. Portate avanti con ottimismo i vostri progetti e non resterete delusi. Bene anche l’amore.

Tra i segni al top secondo l’oroscopo di Paolo Fox in questo lunedì 29 luglio anche il Toro: siete fiduciosi e consapevoli delle vostre capacità. Un ottimismo che si rivelerà contagioso.

Giornata all’insegna del relax e della serenità per il Sagittario: godetevela, non capitava da tempo. A breve migliorano le cose anche in amore.

Per i Pesci è arrivato il momento di chiarire questioni personali che si trascinano da troppo tempo. In amore attenzione a non tenere due piedi in una scarpa: valutate bene con chi volete stare.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati, i segni in “giornata no”

Tra i segni meno fortunati di oggi 29 luglio 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox c’è sicuramente l’Acquario. Siete particolarmente nervosi, perché le cose non vanno come vorreste. Valutate come comportarvi, senza essere troppo frettolosi.

Giornata poco fortunata per il Capricorno: non sapete bene che strada intraprendere e di chi potete davvero fidarvi. Attenti a non riversare il vostro nervosismo sul partner.

Male anche la Bilancia: nonostante il weekend sia appena passato, avvertite un po’ di stanchezza. Mantenete la calma. le cose miglioreranno da agosto.

