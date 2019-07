Oroscopo Paolo Fox 29 luglio 2019: le previsioni di oggi per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 29 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 29 luglio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 luglio 2019 | Previsioni

Ariete

Cari Ariete, un inizio in salita per voi in questa nuova settimana, abbiate pazienza. Portate comunque avanti i vostri progetti, soprattutto se a breve termine, e vedrete che vi toglierete le vostre soddisfazioni. Per il momento meglio navigare a vista.

Toro

Amici del Toro, questo lunedì 29 luglio 2019 inizia sotto i migliori auspici per il vostro segno. Siete carichi e fiduciosi, sapete bene quello che volete ottenere e come fare. La prima parte di agosto è propizia per risolvere tensioni e polemiche, specie in amore.

Gemelli

Cari Gemelli, ultimamente potreste aver avuto delle spese impreviste da dover sopportare e affrontare. Cercate di fare i conti con il portafogli per non trovarvi troppo in difficoltà. Bene l’amore soprattutto da metà della settimana.

Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi vede tra i segni fortunati di oggi. Avete infatti la Luna dalla vostra parte, che porta grandi e positive novità: approfittatene. Dovete però fare i conti con l’opposizione di Saturno che potrebbe crearvi qualche disguido.

Leone

Amici del Leone, oggi 29 luglio 2019 l’oroscopo vi invita a non essere troppo presi da voi stessi e sicuri delle vostre capacità. Un piccolo bagno d’umiltà non potrà che farvi bene. Per il resto siete tra i segni che in questo periodo godono del favore delle stelle.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 luglio 2019 | Vergine

Cari Vergine, settimana davvero positiva per il vostro segno. Approfittatene per dare una svolta alla vostra vita. Le stelle vi assistono in particolare ad agosto. Migliora l’amore e sul lavoro potreste trovare nuovi spunti e idee.

Bilancia

Amici della Bilancia, nonostante il weekend sia appena passato, avvertite un po’ di stanchezza. Per fortuna agosto è vicino e riuscirete finalmente a staccare un po’ la spina e recuperare dopo un luglio complesso. Evitate inutili discussioni.

Scorpione

Siete particolarmente nervosi, perché ci sono ancora tante questioni da chiarire e che non vi soddisfano. Abbiate pazienza, soprattutto in amore, e ritrovate il vostro consueto buonumore e ottimismo. Questo vi aiuterà a superare questa fase.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo Paolo Fox oggi vi vede finalmente tranquilli e sereni come non vi capitava da un po’ di tempo. Il vostro ottimismo sarà contagioso. In amore periodo sottotono, mantenete la calma, le cose migliorano presto.

Capricorno

Amici del Capricorno, oggi 29 luglio vivete una giornata complessa, sicuramente poco fortunata. Un lunedì all’insegna del caos e dell’agitazione: attenti a non riversare il vostro nervosismo sul partner, per evitare litigi inutili.

Acquario

Cari Acquario, una giornata in cui siete sotto pressione, con le stelle che non sono dalla vostra parte e questo vi rende particolarmente nervosi. Meditate bene il da farsi e le scelte da intraprendere, senza essere troppo azzardati.

Pesci

Amici dei Pesci, le stelle sono dalla vostra parte secondo l’oroscopo di oggi se avete questioni personali da risolvere. Attenti al possibile ritorno di fiamma di un ex, soprattutto se siete fidanzati: non potete tenere due piedi in una scarpa.

