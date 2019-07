Oroscopo di oggi 29 luglio di TPI, cosa prevede l’astrologia per i segni del giorno: ecco le previsioni

Sono in tanti gli italiani che cercano le previsioni dell’oroscopo di oggi, 29 luglio 2019. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di lunedì 29 luglio 2019.

Oroscopo di oggi lunedì 29 luglio 2019

Ariete

Amici dell’Ariete, questa settimana si apre per voi sotto i migliori auspici, siete davvero carichi e vogliosi di fare. Un’energia fuori dal comune che sarà contagiosa. Se ancora non siete andati in vacanza, approfittatene per portare aventi i vostri progetti.

Toro

Cari Toro, l’influenza di Venere e Mercurio in Cancro vi rendono nella giornata di oggi 29 luglio 2019 romantici come non mai. Il vostro partner sarà molto felice, mentre se siete single potreste approfittarne per trovare l’anima gemella.

Oroscopo di oggi 29 luglio 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, avete la Luna nel segno. Approfittatene per regalarvi una giornata all’insegna della passione e delle emozioni più forti. Nei rapporti con gli altri siate sinceri e nesti, chi vi circonda lo apprezzerà. Bene il lavoro.

Cancro

Venere e Mercurio nel vostro segno vi rendono sinceri e onesti come non mai. Approfittatene per chiarire rapporti con persone a cui tenete molto e con le quali recentemente i rapporti si sono raffreddati. La vostra semplicità vi porterà lontano.

Leone

Amici del Leone, oggi 29 luglio 2019 l’oroscopo vi invita a fare chiarezza in amore: se una storia non vi soddisfa più, è il momento di tagliare i ponti. Se invece tenete alla persona che vi circonda, fate di tutto per fargli capire i vostri sentimenti.

Oroscopo di oggi 29 luglio 2019 | Vergine

Cari Vergine, l’estate è ormai entrata nel vivo. Approfittatene per darvi da fare e mettere da parte la vostra solita pigrizia. Potreste per esempio decidere di fare un po’ di sport, invece di restare sempre in casa a poltrire.

Bilancia

La nuova settimana si apre con molte idee e progetti interessanti che volete portare avanti: le stelle vi sorridono, per cui fatelo con entusiasmo. In amore se ci sono state tensioni con il partner è il momento di parlarvi e chiarirvi.

Scorpione

Cari Scorpione, nei rapporti con le persone che vi circondano siete chiamati a prendere una decisione importante: meglio dire una verità che fa male o una cosiddetta bugia bianca? A voi la scelta, anche se il consiglio è sempre quello di essere sinceri.

Oroscopo di oggi 29 luglio 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, siete un po’ frenati e non riuscite a esprimere in maniera sincera tutti i vostri sentimenti e le emozioni che provate, soprattutto nei confronti di una persona che vi piace. Ritrovate il vostro coraggio, le stelle infatti favoriscono nuovi incontri in amore.

Capricorno

Amici del Capricorno, avete Saturno nel segno, approfittatene per portare avanti le vostre ambizioni e i progetti che avete in cantiere per questa estate. In particolare, se non lo avete ancora fatto, programmate le vostre vacanze.

Acquario

Cari Acquario, avete il Sole in opposizione del vostro segno, questo vi invita ad essere particolarmente attenti e cauti negli affari. Non spendete oltre le vostre possibilità. Valutate bene le proposte che vi giungono, senza fretta.

Pesci

Amici dei Pesci, Mercurio e Venere in Cancro vi spronano in amore, siate fiduciosi e ottimisti: le cose infatti migliorano e potrete raccogliere i frutti di quanto seminato finora. Abbiate solo un po’ di pazienza, sarete ripagati.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda luglio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che vive ormai da quasi tre mesi volando sulle ali dell’amore.

Bene anche il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Ma anche la Vergine, che è in crescita sia in amore che sul lavoro.

Mese positivo anche per i Pesci, in netta ripresa dopo un periodo complicato, e per i Gemelli, per i quali sono in arrivo ottime notizie in ambito familiare.