Oroscopo Branko 29 luglio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 29 LUGLIO 2019 – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 29 luglio 2019.

L’oroscopo di TPI di oggi

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox

I segni fortunati di oggi secondo Fox

Ariete

Amici dell’Ariete, Urano in quadratura con Sole in Leone vi invita nella giornata di oggi ad essere particolarmente prudenti. Favoriti i rapporti di lavoro ed economici soprattutto con l’estero. Non trascurate la vostra famiglia.

Cari Toro, la Luna in Cancro vi aiuta a risolvere importanti questioni familiari rimaste in sospeso. Non mancano infatti i problemi personali da risolvere, anche a livello professionale. Questo vi crea parecchia ansia, ma troverete l’aiuto di una persona speciale.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX