La rivoluzione di Meghan Markle: dirige Vogue e sceglie le 15 super donne da copertina

Meghan Markle codirettrice di Vogue: è rivoluzione

Che Meghan Markle abbia portato una vera e propria rivoluzione nella casa reale è ormai indubbio. E questa ultima notizia conferma il trend: la duchessa del Sussex e moglie del principe Harry, è la “guest editor” del numero di settembre di British Vogue: è la prima volta in 103 anni di storia della rivista.

In parole povere Meghan Markle è codirettrice di Vogue.

L’annuncio è arrivato dai profili ufficiali della rivista e della coppia reale, @sussexroyal: “Per sette mesi la Duchessa ha curato i contenuti del numero insieme al direttore Edward Enninful, per creare un numero che esaltasse il potere della collettività. Hanno deciso di chiamare il numero “Forze per il Cambiamento”, #ForcesForChange.

Meghan ha dimmostrato una grande forza riuscendo a portare avanti la gravidanza e ha dedicarsi all’editoria: un lavoro impegnativo nel quale ha potuto dimostrare le sue capacità.

Per la copertina ha scelto personalmente i volti di quindici donne selezionate in base al loro impegno pubblico”.

Attiviste, leader, donne dello spettacolo, dalla premier neozelandese Jacinta Arden a Greta Thunberg, da James Fonda e Salma Hayek a Laverne Cox, prima modella trans sulla copertina di Vogue: tutte fotografate da un mostro sacro della fotografia come Peter Lindbergh.

Meghan, però, ha deciso di non comparire sulla copertina poiché riteneva che sarebbe stata una cosa troppo eccessiva, come riportato dal caporedattore della rivista Edward Enninful. Una vera rivoluzione per il giornale che considera da sempre, il numero di settembre come l’edizione più importante dell’anno.

Alla duchessa, ex attrice e femminista dichiarata, inizialmente era stato chiesto di comparire in copertina, ma è stata proprio lei a rifiutare fermamente la proposta perché voleva concentrarsi soprattutto sulle donne che ammira, sia sul fronte della moda, della tecnologia o del benessere.

Il numero sarà in edicola dal 2 agosto.

