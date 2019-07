Iran, fino a dieci anni di carcere per le donne che si mostrano sui social senza velo

Iran, vietato diffondere foto e video sui social senza indossare il velo

Arrivano punizioni più pesanti per le donne iraniane che sui social diffondono fotografie di se stesse senza velo. Si va da uno fino ai dieci anni di reclusione.

L’avvertimento è arrivato dal capo della Corte rivoluzionaria di Teheran, Mousa Ghazanfarabadi: “In base alla legge, i contenuti che mirano a una cooperazione con Stati ostili sono proibiti”, ha dichiarato. Fotografarsi senza velo è infatti considerato un gesto vicino alla cultura ostile dei paesi occidentali e un pieno supporto alla polizia è stato ribadito anche dal maggiore generale Hossein Salami, comandante delle Guardie della rivoluzione islamica.

Nel 2014 l’attivista esule negli Usa Masih Alinejad aveva lanciato una campagna in difesa della libertà delle donne, in cui chiedeva di pubblicare sui social video e foto senza indossare il velo. Tutto è iniziato da una semplice foto postata su facebook, un selfie in cui si mostra con i capelli al vento. Molte donne hanno iniziato a commentare postando foto simili e ne è nata una reazione a catena che ha coinvolto tutto il Paese.

Il nome del gruppo fondato dalla giornalista è “movimento dei Mercoledì bianchi”, che ha creato un giorno di protesta in cui le donne possono riprendersi in dei video a capo scoperto dove sventolano il velo per manifestare il proprio dissenso contro l’imposizione del velo da parte del governo. Da qui è nata anche la campagna My Stealthy Freedom-The right for individual Iranian Women to choose whether they want hijab che consiste nella rivendicazione del diritto individuale delle donne iraniane di scegliere se volere l’hijab.

Il velo in Iran divenne obbligatorio durante la Rivoluzione islamica del 1979, guidata dall’ayatollah Khomeini. Allora però rappresentava un simbolo di opposizione alla mnarchia dello scià Mohammed Reza Pahlavi che aveva introdotto nel paese una serie di riforme filo-occidentali non gradite a tutti. Negli anni ’30 infatti aveva a sua volta imposto il divieto di indossare il velo.

Nell’ 1983 l’obbligatorietà del hijab si diffuse a tutte le donne iraniane e non, indipendentemente dal proprio orientamento religioso. Da allora le donne sono costrette a mostrarsi in pubblico coperte dal velo e possono toglierlo solo all’interno della loro abitazione.

Il termine “Hijab” significa letteralmente “rendere invisibile” o “celare allo sguardo”. Per questa ragione la parola è utilizzata in riferimento al velo islamico che “copre” la testa e il collo della donna. Si differenzia in particolare dal chador, molto utilizzato in Iran: una sorta di mantello che passa sopra alla testa e avvolge tutto il corpo.

In Iran altre attiviste sono state arrestate per aver diffuso sui social video in cui si tolgono il velo. Ad aprile scorso la 23enne Yasaman Ariyaee sostenitrice di “My Stealthy Freedom” è stata arrestata con la madre. La loro colpa? In occasione dell’8 marzo lei e alcune amiche si erano tolte il velo e avevano offerto caramelle alle altre donne presenti nel vagone femminile della metropolitana di Teheran, in segno di “rispetto” per chi aveva scelto di osservare la prescrizione del hijab invece del chador iraniano, più leggero.

