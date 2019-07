Hong Kong, continuano le proteste: scontri con la polizia

“I manifestanti hanno iniziato ad assumere un atteggiamento provocatorio nei confronti della polizia”, scrive Shibani Mahtani sul Washington Post per commentare l’ottavo fine settimana consecutivo di proteste ad Hong Kong. “La scorsa domenica un manifestante, che indossava una maschera anti-gas, ha raccolto una bomboletta di gas lacrimogeno, arrivata ai suoi piedi, e l’ha lanciata verso gli agenti”, prosegue il giornalista. Un punto, quello che sottolinea il quotidiano statunitense, condiviso anche da analisti internazionali, che hanno messo in evidenza come, nell’ultimo weekend anti-Pechino, i cittadini dell’ex colonia britannica si siano rivolti anche contro gli agenti.

La polizia è accusata di non avere protetto i manifestanti, in particolare dopo una protesta non autorizzata a Yuen Long, vicina al confine con la Cina continentale, in cui gli agenti hanno sparato lacrimogeni e proiettili di gomma contro la folla.

Le critiche nei confronti del sistema di sicurezza si sono intensificate dopo una violenta aggressione, compiuta da uomini mascherati, e armati, in una stazione ferroviaria di Hong Kong. A essere aggrediti erano stati pendolari e attivisti di ritorno da una manifestazione: in quell’occasione, secondo alcuni, la polizia non avrebbe preso le misure necessarie per arginare l’agressione, chiudendo un occhio. “I manifestanti si sono infuriati con la polizia e il governo che, a loro parere, invece di difenderli e tutelare i loro diritti, sta assecondando Pechino”, aggiunge Mahtani.

Le proteste contro l’emendamento alla legge sull’estradizione, come ricorda Ispi, costituiscono solo una parte di un più profondo conflitto tra Hong Kong e la Cina in vista dell’avvicinarsi della data in cui terminerà l’autonomia dell’ex colonia dalla Cina, negoziata dal Regno Unito nel 1997. E Pechino, in vista della data, “ha già dimostrato l’intenzione di erodere, anche se in modo quasi impercettibile, il grado di autonomia di Hong Kong”, scrive Ispi.

Le contestazioni, quindi, non sono una novità nel panorama politico del paese: già nel 2014 Hong Kong era stata attraversata da proteste durate quasi tre mesi. In quel caso, le manifestazioni derivavano dalla decisione del Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo di portare avanti una riforma sul sistema elettorale. La proposta, non adottata, era stata percepita come una misura estremamente restrittiva dell’autonomia della regione.