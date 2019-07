Giulia De Lellis, l’incidente sexy su Instagram: spunta un capezzolo in una storia

Giulia De Lellis fa impazzire i fan. Sempre e comunque, ma soprattutto in concomitanza con certi “incidenti sexy” di cui l’influencer di Ostia è spesso protagonista. Durante la registrazione di una storia su Instagram, alla bella fidanzata di Andrea Iannone è infatti “sfuggito un capezzolo”.

Nel video in questione Giulia De Lellis stava dispensando alle fan consigli su come truccarsi. Ecco che, fra un suggerimento e l’altro, fa capolino una parte intima dell’influencer, che non se ne accorge e continua tranquillamente a parlare.

Sono stati i follower di Giulia De Lellis a farle notare la presenza di uno dei suoi capezzoli all’interno del video. Avvertita della gaffe, Giulia De Lellis non ha esitato a rimuovere la storia incriminata, che infatti non è più visibile sui social.

“Che ridere ragazzi a voi non sfugge niente, invece a me purtroppo era sfuggito un capezzolo, quindi ho dovuto cancellare tutto” ha commentato l’influencer.

Da vera donna spigliata, Giulia De Lellis non si è lasciata prendere dall’imbarazzo e, dopo avere ringraziato i fan per la segnalazione, ha ripreso il suo tutorial di makeup come se nulla fosse.

Non è la prima volta che Giulia De Lellis si lascia sfuggire dettagli intimi in diretta sui social. Aveva fatto scalpore, a giugno dell’anno scorso, il video in cui l’ex concorrente del GfVip, parlando della sua tormentata relazione con Andrea Damante, aveva mostrato il seno. Più recentemente, la nuova fidanzata di Andrea Iannone è stata paparazzata in stile nature su una spiaggia di Miami.

