Genova: due persone disperse in mare. I vigili stanno perlustrando l’area

Due persone risultano disperse in mare, a Genova.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni oculari, un bagnante sarebbe stato visto in difficoltà davanti agli scogli tra Quinto e Nervi.

A quel punto una persona si sarebbe gettata in mare per aiutarlo, ma entrambi non sarebbero riusciti a tornare a terra.

I vigili stanno perlustrando l’area con un elicottero e una motonave con a bordo i sommozzatori.

Il mare è molto agitato, mentre numerosi curiosi stanno affollando la riva per assistere alle ricerche.

Notizia in aggiornamento