La conduttrice Enrica Bonaccorti a TPI: “Torno in tv con un nuovo programma, vi emozionerete”

Cinquant’anni di carriera, iniziata come attrice passando poi in tv. Per Enrica Bonaccorti sono giorno pieni. A settembre tornerà in tv con un programma tutto suo che si chiamerà: “Ho qualcosa da dirti” (andrà in onda su Tv8). Vacanze lampo per lei, che è super impegnata con gli autori del programma.

“Siamo al lavoro”, racconta la Bonaccorti (storico volto di Non è la Rai). “Andremo in onda ogni giorno dopo pranzo ed anche io conoscerò i miei ospiti per la prima volta”, dice a TPI la conduttrice. “Emozioni assicurate”, svela la Bonaccorti.

Da tempo si parlava di un suo ritorno in video, molto atteso. Adesso sta per concretizzarsi. La grande Enrica, riunioni su riunioni, è alle prese con la sua nuova sfida professionale.

“Qualcuno dice che manco dalla tv da 27 anni, ma non è così. Ho fatto Buona Domenica con Costanzo e poi un programma sugli animali che è andato benissimo”, dice la Bonaccorti.

La conduttrice è rimasta nella storia per la storia del cruciverbone. A Non è la Rai il giallo sembra che non sia stato mai risolto, lasciando un vero alone di suspance alle massaie che erano sintonizzate su Canale5.

La Bonaccorti, infatti, rispose alla telefonata della storica signora Maria Grazia che riuscì a non sbagliare la risposta prima della domanda della conduttrice. Mistero. Ancora oggi irrisolto.