Elisa Isoardi bastonata dai follower per una gaffe su Instagram | Foto

Elisa Isoardi ci ricasca e fa un’altra gaffe su Instagram che non è passata inosservata neanche stavolta. Solo qualche giorno fa, la conduttrice de La Prova del Cuoco aveva pubblicato una foto sui social che aveva scatenato un vespaio di polemiche.

Nell’immagine “incriminata” si vedeva la 36enne piemontese baciare in bocca un bambino, un gesto duramente condannato non solo dagli haters ma anche dai suoi stessi follower.

Ora la Isoardi è di nuovo al centro delle critiche per l’uso poco assennato dei social network. Per festeggiare e complimentarsi con la nipote che aveva appena preso la patente, la ex fidanzata di Matteo Salvini ha pensato bene di mettere online la foto del documento di guida con tanto di dati sensibili in vista.

“Bravaaaaaaa! Teoria e pratica buona la prima! Finalmente potrai accompagnarmi all’aeroporto quando verrò a Cuneo…. ultimamente ho notato una moria di volontari”, aveva scritto sul suo profilo da oltre 370 mila follower.

Una svista che le è stata immediatamente segnalata dai suoi stessi fan. Una volta resasi conto dell’errore, la conduttrice ed ex modella è subito corsa ai ripari levando il post e mettendo un’altra foto ma stavolta tagliata in modo da non rendere visibili i dati sensibili della ragazza.

“Ho il dovere di ringraziarvi di cuore perché siete attenti e puntuali come sempre. Grazie ai vostri commenti mi sono resa conto del refuso. Chiedo scusa, pensavo di aver pubblicato la fotografia che appare ora. Quella tagliata, per intenderci”, le sue parole.

“Purtroppo nella fretta e, mettiamoci anche per la gioia, ho pubblicato quella originale – ha concluso la Isoardi – Rispondo poco ai messaggi, mi impegnerò di più tra poco perché sarò in vacanza e cercherò di dedicarvi il tempo che meritate perché siete fantastici.

Grazie di cuore per i complimenti e per la forza che mi date, grazie per le critiche, sono sempre costruttive”.

