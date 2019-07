Concorsi news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi 29 luglio 2019

In questo articolo tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici, ma non solo, con news in tempo reale, risultati, bandi e informazioni. Nel 2019 sono attesi diversi pensionamenti in vari settori della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, nuovi ingressi di personale. Di seguito le ultime news sui concorsi di oggi, lunedì 29 luglio 2019:

Maxi concorso Regione Campania, arrivate più di 500mila domande

Sono passati 20 giorni dalla pubblicazione – avvenuta dopo più di un rinvio – dei primi due bandi del maxi concorso della Regione Campania volto all’assunzione di un totale di 10mila nuove figure da inserire all’interno di enti e uffici dell’amministrazione regionale e, ad oggi, sono per l’esattezza 508.452 le candidature giunte a Palazzo Santa Lucia.

Un numero decisamente alto se si pensa che ci sono ancora 10 giorni prima della scadenza per la presentazione delle domande, prevista per le 23.59 del prossimo 8 agosto, e che i posti banditi in questa prima fase sono poco più di 2mila (2.175).

In questo articolo tutto quello che c’è da sapere sul corso-concorso che al momento prevede 1225 posti per diplomati e 950 per laureati e della cui selezione si occuperà Formez Pa.

Concorso scuola dell’infanzia e primaria, cresce l’attesa per la pubblicazione del bando

C’è grande attesa per quanto riguarda il concorso 2019 per la scuola dell’infanzia e primaria. Qualche giorno fa, infatti, al Mef è stato firmato il decreto che di fatto autorizza il ministero dell’Istruzione ad avviare le procedure per quanto quanto riguarda il concorso ordinario infanzia e primaria finalizzato all’assunzione di 16.959 docenti.

Nella giornata di domani, martedì 30 luglio, sono intanto stati convocati al Miur i sindacati per un’informativa proprio su questo bando, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è sempre più imminente; proprio per via dell’incontro al Miur è però probabile che l’uscita avvenga non prima di venerdì 2 agosto 2019 o anche più tardi, il 6 o il 9 agosto prossimi.

Concorso del ministero della Giustizia per 2.329 funzionari giudiziari

Venerdì 26 luglio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso del ministero della Giustizia per l’assunzione di un totale di 2.329 funzionari giudiziari.

Questi 2.329 posti sono così ripartiti:

2.242 posti per funzionari giudiziari da inserire negli uffici dell’Amministrazione giudiziaria

posti per funzionari giudiziari da inserire negli uffici dell’Amministrazione giudiziaria 67 posti per funzionari amministrativi da inserire negli uffici del Dipartimento per la giustizia minorile

posti per funzionari amministrativi da inserire negli uffici del Dipartimento per la giustizia minorile 20 posti per funzionari dell’organizzazione e delle relazioni da inserire negli uffici del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria

In questo articolo tutti i dettagli sui requisiti di partecipazione, le modalità di invio della domanda e le prove selettive previste.

Concorso Camera dei Deputati, il 30 luglio i bandi per 38 consiglieri parlamentari

Novità importanti per quanto riguarda il concorso Camera dei Deputati 2019. Martedì 30 luglio in Gazzetta Ufficiale verranno infatti pubblicati i primi due bandi finalizzati all’assunzione di 38 consiglieri parlamentari.

In questo articolo tutti i dettagli.

