Chiara Ferragni ha moltissime doti ma fra queste non compaiono, o almeno così pare, elasticità e coordinazione. L’imprenditrice digitale più famosa d’Italia si è cimentata nella difficile arte del twerking, che per chi non lo sapesse consiste in un movimento ritmico ascensionale e discensionale del fondoschiena (Elettra Lamborghini docet). I risultati, però, sono stati decisamente scarsi.

Attualmente in vacanza a Noto (Sicilia) in compagnia dell’inseparabile marito Fedez, del figlio Leone e dello youtuber bolognese Luis Sal, Chiara Ferragni si sta concedendo momenti di puro relax e divertimento: l’occasione perfetta per provare ad apprendere una nuova pratica.

Chiara Ferragni senza reggiseno in una foto con il figlio Leone. È polemica

È stato proprio lo youtuber di 22 anni a proporsi come insegnante di twerking a Chiara Ferragni la quale, come le ricorda spesso Fedez, non è particolarmente coordinata. Il rapper è solito prenderla in giro per il suo scarso senso del ritmo (“A un anno Leone è già più coordinato di te, Chiara Ferragni”, le ha detto recentemente). Anche questa volta il cantante non ha fatto eccezione.

Nel video pubblicato sugli account Instagram sia di Chiara Ferragni che di Fedez si vede l’imprenditrice digitale tentare goffamente di imitare Luis, che le spiega il movimento del twerking.

Chiara Ferragni pubblica la sua agenda dei prossimi mesi (vacanze comprese)

“È difficilissimo questo twering!”, osserva Chiara Ferragni ridendo. La scena è stata prontamente immortalata da Fedez, che ha commentato così il video: Chiara Ferragni worst dancer ever, che tradotto significa: Chiara Ferragni la peggiore ballerina del mondo. E sotto: “Bhe che dire… ha del talento la ragazza”.

I Ferragnez si trovano attualmente in Sicilia nella stessa location in cui si sono sposati circa un anno fa. Romanticismo senza fine, twerking a parte.

Chiara Ferragni posta foto di se da giovane: ecco il cambiamento