Chiara Ferragni e Leone: il dettaglio sexy che non sfugge ai fan

Chiara Ferragni torna a Noto e i fan notano un dettaglio sexy, molto sexy nel suo abbigliamento. La fashion blogger di Cremona ha testimoniato la sua vacanza siciliana con decine e decine di stories su Instagram in cui si mostra insieme al marito Fedez e al figlio Leone.

Ai fan, però, non sfugge proprio nulla e così in tanti hanno fatto caso all’outfit di Chiara Ferragni in alcune stories e in un post. Mentre passeggia con il suo piccolo Leo nel giardino pazzesco della Dimora delle Balze dove Chiara e Fedez un anno fa si sono dichiarati amore eterno, la fashion blogger indossa degli shorts cortissimi che mettono in mostra le sue gambe perfette e uno spolverino verde lungo, che le copre il sedere, ma che lascia intravedere il seno.

E, infatti, tanti follower hanno notato che la fashion blogger di Cremona non solo non indossa il reggiseno (come succede di frequente), ma indossa uno spolverino talmente leggero e trasparente che lascia vedere praticamente i capezzoli dell’influencer.

“Tramonto nel più magico dei luoghi, in cui ci siamo sposati”, scrive Chiara Ferragni accanto allo scatto, sotto al quale piovono commenti che fanno notare proprio quel dettaglio sexy dello spolverino.

“Ma ti si vede il capezzolo”, scrive qualcuno sotto alla foto postata dalla fashion blogger. “Ma perché la foto con i capezzoli di fuori? Boh”, si legge in un altro commento. E ancora: “Ma metti il reggiseno”, “Si vede il seno”. Non mancano, ovviamente, le critiche: “Assurdo uscire cosí… onestamente”, scrive un utente, “Ma devi per forza mostrare le tettine?! Ma per favore..”, si legge ancora.

Chiara Ferragni ancora una volta attira critiche e commenti negativi di tanti, ma non risponde a nessuno. D’altronde il giorno in cui la fashion blogger ha postato la foto era il “Free nipples day”, l’avrà fatto apposta?