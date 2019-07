Offese al carabiniere ucciso, la prof di Novara: “Non ho scritto io quel post”

La prof di Novara finita al centro della bufera per un post Facebook in cui insultava il carabiniere ucciso a Roma, Mario Cerciello Rega, nega di aver scritto il messaggio. “Quel post non l’ho scritto io, chi mi conosce sa che non penso quelle cose”, ha affermato oggi all’Ansa l’insegnante Eliana Frontini, docente di Lettere e Storia dell’Arte.

La frase che ha innescato le polemiche è “uno di meno” riferita al vicebrigadiere ammazzato con 11 coltellate tra il 25 e il 26 luglio. “Per motivi che spiegherò solo a chi di dovere, mi sono assunta una responsabilità non mia. Non si è trattato di hackeraggio, semplicemente è stato usato il mio account e il mio computer. Non l’ho detto prima perché non credevo che la vicenda assumesse questo peso…”.

“Ho subito chiesto scusa, anche se mi rendo conto che si tratta di ben poca cosa rispetto alla gravità di quelle affermazioni”, ha aggiunto l’insegnante parlando all’agenzia di stampa. “Ora, però, è il caso di riportare la vicenda alle sue dimensioni reali”.

A scrivere il commento potrebbe essere stato un familiare. “Non ho scritto io quel post – si è limitata a dire l’insegnante al riguardo -, quando verrò sentita dall’Ufficio scolastico territoriale o eventualmente da altri organi, comunicherò il nome della persona che ha agito. Una persona che è pronta ad assumersi le sue responsabilità”.

La vicenda della prof di Novara

Il post della bufera è comparso online nella giornata di sabato. “Uno di meno, e chiaramente con uno sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la mancanza”, aveva scritto la docente di Novara. E la sua frase non era passata inosservata, anche per la professione svolta dall’autrice del messaggio.

I commenti di sdegno dopo la frase sono stati immediati. Contattata dai giornalisti, la prof aveva detto: “Ho esagerato”. In un altro post su Facebook aveva scritto: “Ho commesso un errore gravissimo, me ne sono resa conto appena ho cliccato su invia, ma ormai il danno era fatto”.

Frontini, che attualmente si trova all’estero in vacanza, in attesa dell’esito del procedimento disciplinare, chiesto dal ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, è stata sospesa dall’Ufficio scolastico regionale.