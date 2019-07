Calendario Serie a 2019 2020: tutte le partite del nuovo campionato. Date e orari

Finalmente è stato ufficializzato il calendario del campionato di Serie A 2019 2020: da lunedì 29 luglio 2019, le venti squadre conoscono quelle che saranno le 38 giornate del prossimo campionato.

Si inizia sabato 24 agosto 2019 con gli anticipi della prima giornata. Si finisce invece il 24 maggio 2020, data dell’ultima giornata della Serie A 2019 2020. In mezzo tante battaglie, per scoprire se anche quest’anno sarà la Juventus a dominare il campionato o se la Serie A avrà un nuovo padrone. In mezzo, cinque soste e tre turni infrasettimanali.

Ma qual è il calendario della Serie A 2019 2020? Vediamolo insieme, partita per partita:

Calendario Serie A 2019 2020, le 38 giornate

PRIMA GIORNATA (25-08-2019 / 19-01-2020)

Cagliari-Brescia

Fiorentina-Napoli

Hellas Verona-Bologna

Inter-Lecce

Parma-Juventus

Roma-Genoa

Sampdoria-Lazio

Spal-Atalanta

Torino-Sassuolo

Udinese-Milan

SECONDA GIORNATA (01-09-2019 / 26-01-2020)

Atalanta-Torino

Bologna-Spal

Cagliari-Inter

Genoa-Fiorentina

Juventus-Napoli

Lazio-Roma

Lecce-Hellas Verona

Milan-Brescia

Sassuolo-Sampdoria

Udinese-Parma

TERZA GIORNATA (15-09-2019 / 02-02-2020)

Brescia-Bologna

Fiorentina-Juventus

Genoa-Atalanta

Hellas Verona-Milan

Inter-Udinese

Napoli-Sampdoria

Parma-Cagliari

Roma-Sassuolo

Spal-Lazio

Torino-Lecce

QUARTA GIORNATA (22-09-2019 / 09-02-2020)

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Cagliari-Genoa

Juventus-Hellas Verona

Lazio-Parma

Lecce-Napoli

Milan-Inter

Sampdoria-Torino

Sassuolo-Spal

Udinese-Brescia

QUINTA GIORNATA (25-09-2019 / 16-02-2020)

Brescia-Juventus

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Bologna

Hellas Verona-Udinese

Inter-Lazio

Napoli-Cagliari

Parma-Sassuolo

Roma-Atalanta

SPAL-Lecce

Torino-Milan

SESTA GIORNATA (29-09-2019 / 23-02-2020)

Cagliari-Hellas Verona

Juventus-SPAL

Lazio-Genoa

Lecce-Roma

Milan-Fiorentina

Napoli-Brescia

Parma-Torino

Sampdoria-Inter

Sassuolo-Atalanta

Udinese-Bologna

SETTIMA GIORNATA (06-10-2019 / 01-03-2020)

Atalanta-Lecce

Bologna-Lazio

Brescia-Sassuolo

Fiorentina-Udinese

Genoa-Milan

Hellas Verona-Sampdoria

Inter-Juventus

Roma-Cagliari

SPAL-Parma

Torino-Napoli

OTTAVA GIORNATA (20-10-2019 / 08-03-2020)

Brescia-Fiorentina

Cagliari-SPAL

Juventus-Bologna

Lazio-Atalanta

Milan-Lecce

Napoli-Hellas Verona

Parma-Genoa

Sampdoria-Roma

Sassuolo-Inter

Udinese-Torino

NONA GIORNATA (27-10-2019 / 15-03-2020)

Atalanta-Udinese

Bologna-Sampdoria

Fiorentina-Lazio

Genoa-Brescia

Hellas Verona-Sassuolo

Inter-Parma

Lecce-Juventus

Roma-Milan

SPAL-Napoli

Torino-Cagliari

DECIMA GIORNATA (30-10-2019 / 22-03-2020)

Brescia-Inter

Cagliari-Bologna

Juventus-Genoa

Lazio-Torino

Milan-SPAL

Napoli-Atalanta

Parma-Hellas Verona

Sampdoria-Lecce

Sassuolo-Fiorentina

Udinese-Roma

UNDICESIMA GIORNATA (03-11-2019 / 05-04-2020)

Atalanta-Cagliari

Bologna-Inter

Fiorentina-Parma

Genoa-Udinese

Hellas Verona-Brescia

Lecce-Sassuolo

Milan-Lazio

Roma-Napoli

SPAL-Sampdoria

Torino-Juventus

DODICESIMA GIORNATA (10-11-2019 / 11-04-2020)

Brescia-Torino

Cagliari-Fiorentina

Inter-Hellas Verona

Juventus-Milan

Lazio-Lecce

Napoli-Genoa

Parma-Roma

Sampdoria-Atalanta

Sassuolo-Bologna

Udinese-SPAL

TREDICESIMA GIORNATA (24-11-2019 / 19-04-2020)

Atalanta-Juventus

Bologna-Parma

Hellas Verona-Fiorentina

Lecce-Cagliari

Milan-Napoli

Roma-Brescia

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Lazio

SPAL-Genoa

Torino-Inter

QUATTORDICESIMA GIORNATA (01-12-2019 / 22-04-2020)

Brescia-Atalanta

Cagliari-Sampdoria

Fiorentina-Lecce

Genoa-Torino

Hellas Verona-Roma

Inter-SPAL

Juventus-Sassuolo

Lazio-Udinese

Napoli-Bologna

Parma-Milan

QUINDICESIMA GIORNATA (08-12-2019 / 26-04-2020)

Atalanta-Hellas Verona

Bologna-Milan

Inter-Roma

Lazio-Juventus

Lecce-Genoa

Sampdoria-Parma

Sassuolo-Cagliari

SPAL-Brescia

Torino-Fiorentina

Udinese-Napoli

SEDICESIMA GIORNATA (15-12-2019 / 03-05-2020)

Bologna-Atalanta

Brescia-Lecce

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Inter

Genoa-Sampdoria

Hellas Verona-Torino

Juventus-Udinese

Milan-Sassuolo

Napoli-Parma

Roma-SPAL

DICIASSETTESIMA GIORNATA (22-12-2019 / 10-05-2020)

Atalanta-Milan

Fiorentina-Roma

Inter-Genoa

Lazio-Hellas Verona

Lecce-Bologna

Parma-Brescia

Sampdoria-Juventus

Sassuolo-Napoli

Torino-SPAL

Udinese-Cagliari

DICIOTTESIMA GIORNATA (05-01-2020 / 17-05-2020)

Atalanta-Parma

Bologna-Fiorentina

Brescia-Lazio

Genoa-Sassuolo

Juventus-Cagliari

Lecce-Udinese

Milan-Sampdoria

Napoli-Inter

Roma-Torino

SPAL-Hellas Verona

DICIANNOVESIMA GIORNATA (12-01-2020 / 24-05-2020)

Cagliari-Milan

Fiorentina-SPAL

Hellas Verona-Genoa

Inter-Atalanta

Lazio-Napoli

Parma-Lecce

Roma-Juventus

Sampdoria-Brascia

Torino-Bologna

Udinese-Sassuolo

Calendario Serie A 2019 2020, le soste

Nel corso della stagione ci saranno ben cinque soste, sia per permettere alla Nazionale di giocare le sue partite, sia per la pausa invernale a cavallo tra Natale e Capodanno (quando non ci sarà il Boxing Day).

Ecco le date di tutte le soste comunicate dalla Lega:

Domenica 8 settembre 2019 (Nazionali)

Domenica 13 ottobre 2019 (Nazionali)

Domenica 17 novembre 2019 (Nazionali)

Domenica 29 dicembre (sosta invernale): ripresa il domenica 5 gennaio 2020

Domenica 29 marzo 2020 (Nazionali)

Calendario Serie A 2019 2020, i turni infrasettimanali

Saranno invece tre i turni infrasettimanali del prossimo campionato italiano, pensati per bilanciare le interruzioni del torneo dovute alle soste. Eccole:

Mercoledì 25 settembre 2019

Mercoledì 30 ottobre 2019

Mercoledì 22 aprile 2020

